【重磅快評】陳菊適合當「政務武官」再入叢林砍殺？

2018-04-23 10:25 聯合報 主筆室



新任總統府秘書長陳菊，傳將出任新北市長參選人蘇貞昌競選主委，國民黨痛批破壞體制、不中立，總統府前副秘書長羅智強表態要告；相對的民進黨方面則力挺堅稱合法，蘇貞昌甚且翻舊帳指過去馬總統府秘書長廖了以就是胡志強選市長競選總部總督導，「在罵人的時候不檢討自己」。

回歸法律面來看，確實現行行政中立法的公務人員規範對象只是文官、事務官，並不及於政務官。但行政院發言人徐國勇指稱依該法「政務官在上班時間以外都可以（輔選），事務官是連上班時間以外都不可以」，恐怕也過度解釋了法律，極易讓民眾誤以為政務官也可以違背行政中立恣意輔選。

政務官為其所屬政黨或政黨提名的候選人進行輔選雖天經地義，但歷經幾年下來藍綠為此曾打過的口水戰不知凡幾，也因此讓大多數民眾心底都有條線，即政務官可以在下班或請假時間站台、參與活動助選無妨，至於再進一步，就有待商榷了。

換言之，目前雖無限制政務官輔選相關法令，卻並不表示政務官輔選就是對的、人民就可以接受他們的為所欲為。不要忘了，考試院與行政院歷年來多次草擬研議的政務人員法草案，對政務人員之中立事項與內容範圍都有具體規定，只因立法怠惰、政治角力等原因，迄今仍躺在立法院冷凍庫。

更不要忘了，為避免政務官捲入輔選爭議，台北市早在一年半前即公布「政務官行政中立規範」，明定北市府市長、副市長及政務首長，需秉持公正立場對待任何團體及個人，不得兼任競選辦事處職務，也不得為任何政黨或參選人動用行政資源，更不得於規定上班時間請假為公職候選人站台、掃街拜票，及從事錄音、錄影等行為。

一旦陳菊接蘇貞昌競選總部主委，不僅將大幅逾越民眾心底對政務官助選的紅線，與台北市府的作法兩相比較，更將凸顯自己的政治道德標準比下一級的台北市政務官還低。更何況，身兼競選主委與總統府秘書長一般都得廿四小時待命，請問屆時陳菊又如何能明白畫分？是否上班時間連跟蘇貞昌講個電話都該請個假？