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罵人不能把人罵下台 孫大千：柯文哲靠務實又真實

2018-04-23 08:16聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

民進黨立委姚文智昨天號召舉行「422翻轉台北機蛋大遊行」，訴求「守護台灣價值，建...
民進黨立委姚文智昨天號召舉行「422翻轉台北機蛋大遊行」，訴求「守護台灣價值，建設國家首都」，支持者開心聲援。記者林伯東／攝影
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為了爭取民進黨台北市長提名，立委姚文智昨天舉辦柯黑大遊行。對此，爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千說，我不是「柯粉」也不是「柯黑」，只是認為想要超越柯文哲，就必須認真的來分析柯文哲所代表的意義。

孫大千說，如果靠著罵人可把人罵下台，那麼在藍綠政治人物和Call-in名嘴們照著三餐狂罵之下，柯文哲早就已經下台成千上萬次了！但是，他不但沒有下台，反而維持大幅度穩定的領先優勢。倘若藍綠政治人物沒有辦法冷靜理性的想清楚這個問題，總是用嘲弄的態度看待柯文哲的一言一行，那麼，想要撃敗柯文哲將是一件不可能的任務。

孫大千表示，政治人物們總是把「柯文哲現象」用輕蔑的態度解釋成為「網軍」加上「作秀」。但是，這樣簡化的答案卻是存在著明顯的無知和矛盾。

首先，「網軍」是沒有辦法用「養」的。他相信各政黨，甚至包括柯P的團隊中，都會有一定數量的網路工作人員。但是，想要在網路上主導風向，光是靠這些人員的數量是絶對不夠的。也就是說，有許多死忠的柯粉是完全自主加入的。所以，柯文哲必然有著獨特的個人魅力，讓這些粉絲心甘情願，一路相隨

其次，說到作秀，也絕對不是柯文哲一個人的專利，政治人物哪一個不愛作秀？可是，怎麼樣才能秀得到位？怎麼樣才能秀得人心？這才是真正的藝術。柯文哲用「守拙」，大破傳統政治人物最擅長的「取巧」。

孫大千指出，我們有沒有想過可能是因為藍綠政治人物真的太廢了，太無能了，太虛偽了，太矯情了，太複雜了，才成就了今日的柯文哲。也許，柯文哲所代表的，只是在一個新的時代中，民眾對於政治人物最基本的期待，那就是，真實和務實。

柯文哲孫大千

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