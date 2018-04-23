神話變瘟神再由黑翻紅 馬英九現象是托誰的福？

2018-04-23 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨新北市長參選人侯友宜登門向「馬教授」請益，請馬出山「並肩作戰」。圖為2015年兩人前往台北馬偕醫院探視八仙樂園粉塵燃爆案傷患。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨新北市長參選人侯友宜4月19日拜會前總統馬英九，登門向「馬教授」請益，請馬出山「並肩作戰」。過去八年總統任內，馬英九從人氣王變選舉「票房毒藥」，卸任總統後，從去年底的「一碗麵」到今年初的春聯、KMT帽T搶手，面對民進黨司法追殺的馬英九不但沒被打倒，反而人氣回籠，縣市長參選人不畏「死亡之握」爭沾光環。「不甘寂寞」的馬英九在年底選舉將造成什麼「馬英九現象」，屆時也將成選戰熱議話題。

八八風災重挫 2009年縣長選舉 馬英九神話成「瘟神」

2009年高縣府舉行八八風災聯合公祭追悼罹難者，總統馬英九也出席，安撫家屬悲痛情緒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2009年縣市長三合一選舉，重返執政的馬政府受到八八風災重挫，救災走調引發高度民怨，當年的馬英九儘管使出全力全台走透透，為國民黨縣市長候選人積極輔選，但人氣王的神話已徹底被風災、水災沖毀，總統輔選，候選人也是能閃就閃，能躲就躲。

在彰化縣國民黨提名的候選人聯合造勢晚會上，60多位三合一候選人都到場，但會場上主看板上看不到馬英九的影像，馬英九授旗時，台下民眾紛紛離場搭車。

八八風災的重災區屏東縣，選前幾乎連一張提到馬英九的文宣都難看到。即使不是災區的北部，不少候選人悄悄換下與馬英九總統的合照，縣市長參選人說，「沒辦法，我們不是災區，一樣被罵到臭頭。」

即使是藍軍堅強堡壘澎湖縣，國民黨澎湖縣黨部以往都高掛馬英九的巨照，選舉之際卻緊急撤照，讓澎湖民眾慨嘆，昔日的政壇巨星─不沾鍋的馬英九，現在卻成了候選人心目中的瘟神。

馬王政爭讓馬變成票房毒藥、反輔選利器

2014年九合一選舉，涂醒哲競選總部在陳以真競選看板旁，懸掛小幅「投給陳以真，就是支持馬英九」廣告。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年縣市長九合一選舉，辛苦連任的馬英九施政操之過急，油電雙漲等政策再引爆民怨，加上「馬王政爭」，國民黨政權出現空前警訊，這一年的選舉，馬英九不但成為「票房毒藥」，甚至成為台灣選舉史上首見的「總統級反輔選利器」。

以雲林縣和嘉義市為例，雲林縣長候選人張麗善和嘉義市長候選人陳以真，競選策略上都淡化國民黨的色彩，競選文宣刻意避開國民黨黨徽、不用象徵國民黨的藍色，在輔選行程或造勢晚會中，也很少邀請馬英九來輔選。

11月，馬英九在南投縣的輔選活動上，親自授旗給黨籍縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長候選人，唯獨縣長候選人林明溱因遲到，由競選總部主委林源朗代為接受。等馬英九致詞後，林明溱才悄悄上台，站在馬英九後方，馬講了一段時間，才驚覺林明溱現身，突然迸出一句話「哦…，你來了」，林明溱這才趕緊上前握手致歉。

2014年底，民進黨雲林縣黨部製作五千面「票投張麗善，就是支持馬英九」的布條，在縣內大街小巷懸掛。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

相反的，民進黨則是大打「馬英九牌」。民進黨雲林縣黨部掛出5000面競選布條，寫著「票投張麗善，就是支持馬英九」；同樣地的手法也出現在嘉義市，民進黨乾脆在陳以真的廣告牌旁邊，懸掛「投給陳以真，就是支持馬英九」，還弄了個大大的國民黨黨徽；民進黨屏東縣黨部也發起新的文宣攻勢，主張「投給簡太郎，就是肯定馬英九」。

這種把馬英九視為票房毒藥，花錢幫對手掛廣告牌、布條的選舉招術，在台灣首見。

2014年馬英九來到嘉義市最大眷村經國新城拜票，場外涂醒哲競選總部來鬧場，在警方二度舉牌警告後悻悻然離開。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年的選舉結果，國民黨慘敗，馬英九辭去國民黨主席。這還不是最慘，馬英九的「反輔選」效應，在2016年的立委選舉，發揮到極致，民進黨針對國民黨立委候選人專門設計的「馬英九死亡合照」看板，掛一個倒一個，結果也不需在此再贅述了。

一碗麵太神 馬春聯、帽T搶手 民眾喊：再出來選總統

前總統馬英九過年前造訪台南，現場揮毫「狗年旺旺 財源滾滾」春聯送給鄉親。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2016年卸任總統，深藍對馬英九的怨恨未消，但因民進黨執政後，不斷追殺國民黨，用意識形態治國但無能改善台灣經濟，加上年改和能源政策引發民怨，司法追殺馬英九的手法太過粗糙，兩相對照，「馬英九那八年」再被拿出來討論，前總統府副秘書長羅智強甚至預言：還馬英九公道者，必蔡英文政府。

去年底開始，羅智強在臉書貼出一張馬英九與夫人周美青在路邊牛肉麵店用餐的平實生活照，在社群網站上受到熱烈迴響，也讓人氣逐漸回升的馬英九再度受到媒體高度關注。

今年初，國民黨出售三中案，北檢農曆春節前欲起訴馬英九的操作明顯，大動作反擊的馬英九趁勢匯集人氣和民心，狗年春聯「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」引爆超旺人氣，國內幾個知名拍賣網站上也已紛紛出現民眾喊價拍賣情況，最高一幅開價350元，形成另類春聯黃牛現象。

馬英九小年夜穿「KMT帽T」買菜、初一拜年時穿著公開亮相讓KMT帽T大熱，一件790元的帽T賣到缺貨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

就連馬英九小年夜穿「KMT帽T」買菜、初一拜年時穿著公開亮相，也因受到媒體報導而詢問度大增，一件790元的帽T賣到缺貨，「要去黑市才能買到」。

2009年，馬英九接任國民黨主席當晚南下為高雄的觀光代言，在六合夜市入口碰到民眾嗆聲，大罵他是「騙子」、「作秀」、「經濟殺手」，還差點遭民眾潑漆。2017年最後一天馬英九南下高雄跨年，到六合夜市逛街引起騷動，不斷被民眾和遊客圍著要簽名拍照。

花蓮強震後，馬英九為協助花蓮觀光，到花蓮2日遊，所到之處都有大批民眾搶著要合影、握手，還有爸爸媽媽們帶著孩子一起排隊，要求馬英九抱著小孩合影留念，卸任後的馬英九彷彿變身為幸運之神。二度訪花蓮時到東大門夜市嚐美食，現場聚集數百名馬粉等候，還有民眾高喊：再出來選總統，馬低調回應，謝謝、謝謝。

「過時大老」成「人氣王」？

國民黨台中市長初選，國民黨立委盧秀燕自爆獲前總統馬英九接見後，服務處也開始發放馬英九春聯。 圖／盧秀燕提供 分享 facebook

侯友宜在正式成為國民黨提名參選人後拜會馬英九，事實上，在國民黨縣市長提名過程中，馬英九就成各方爭搶光環的對象。

台中市長提名過程，因馬英九親手寫的春聯爆紅，當時的江啟臣服務處列為第一波發放點，另一位參選人盧秀燕隨後公開與馬英九的合照，強調獲得馬接見，還秀出跟馬英九的「握手」照片，讓江啟臣回說，他才是馬家直營店，其他是加盟店。

據了解，見到江啟臣發馬英九春聯引爆人潮，盧秀燕緊急連絡馬辦說要問候馬英九，馬英九接見後，盧馬上秀出「握手」合照。盧的服務處列入第三波發放名單後，第一天發放就讓服務處人員忙翻天。

圖為2008年馬英九深夜到東港鎮探訪，慰問競選立委落選的蘇清泉（左）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

屏東縣長提名，前立委蘇清泉要選又不宣布，中央黨部索性要辦初選，逼得蘇清泉正式發聲明給中央黨部，蘇清泉在聲明中特別強調，「清泉渥蒙前總統馬英九先生兩度垂詢」。依馬英九個性，初選期間他是不會介入的，黨部查證發現，原來蘇清泉是請馬英九到屏東參觀他的醫院，「參訪」最後成了「垂詢」。

馬英九還是馬英九 馬教授還是馬教授

侯友宜說，馬英九就像「教授」一樣，見面一個小時都在談能源政策。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

談到與馬英九會面談了一個多小時到底談什麼，侯友宜向媒體表示，馬英九樂於與他並肩作戰，也希望很多人和他一起打這場選戰。

侯友宜還特別說，馬英九就像「教授」一樣，見面一個小時都在談能源政策，最近馬英九都在掛念著能源政策，也感謝馬英九提供方向給他一些思考。

知情人士指出，馬英九卸任後，本如國民黨「過時大老」，登門請益或拜會對國民黨候選人而言只是「禮貌」必做的功課，但人氣回升的馬英九，依然還是馬英九，如同侯友宜形容的，馬教授就是馬教授，一講就是一個小時。至於年底選舉卸任後的馬英九還能引發什麼「現象」，答案如同羅智強預言般，就看民進黨「怎麼還馬英九公道？」