親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
吳茂昆風波不斷
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

施明德妻拒警「違憲臨檢」 自製告示牌捍衛憲法

李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看

陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？

2018-04-22 19:40聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

副總統陳建仁今天到高雄參加牙醫全聯會會員大會，前總統陳水扁今透過新勇哥物語表示，他今天家庭聚會外出吃飯，沿途看到的維安規格和陣仗，比他8年總統還盛大，可迎接的卻是副總統，「10年前不是這樣子的，10年後怎會變成如此勞師動眾的維安警力大排場。這對未來大選可能也會有負面影響！」

他並表示，民進黨贏得台北市的機會大於拿下新北市，如果民進黨中央黨部「選對會」看不出民心向背，還執意跟總統兼主席建議台北市長選舉不自提人選，再度選擇跟柯市長合作，看來「選對會」也該改名為「選錯會」了。

阿扁「新勇哥物語83」全文如下：

勇弟：今天422「翻轉台北」大遊行，怎麼沒看到勇哥你參加？

勇哥：我剛好在高雄陪同阿扁參加幸妤、致中提前慶祝母親節的午宴。這是早就安排好的行程，聽說那一天飯店大門全部要淨空，不能代客停車。我就猜想一定有大人物要來，直到昨天晚上終於知道是總統要來參加某一個醫界年會，必須做好元首級特勤維安。今天用餐時又聽說總統不來了。可阿扁家庭聚會為了等吃最後一道飯後甜點豆花，多花了20分鐘才離開。沿途看到的維安規格及陣仗，比阿扁8年總統還來得盛大，迎接的卻是陳建仁副總統。10年前不是這樣子的，10年後怎會變成如此勞師動眾的維安警力大排場。這對未來大選可能也會有負面影響！

勇弟：年底地方選舉，台北會翻轉嗎？「柯P現象」還會再現嗎？

勇哥：「柯P現象」只適用於2014年11月29日台北市長選舉，總統叫馬英九，執政黨是國民黨，對手則是連勝文，缺一不可。年底大選一切都改變了。僅管目前民調，柯市長仍然領先，但國民黨最有可能提名候選人丁守中誓言如選第二名，將永遠退出政壇，比只誓言第三名的姚文智似乎有氣魄多了。

勇弟：但無可否認的今天參與遊行的民眾人山人海，這樣的成功造勢又說明了什麼？

勇哥：民進黨贏得台北市的機會大於拿下新北市。如果民進黨中央黨部「選對會」看不出民心向背，還執意跟總統兼主席建議台北市長選舉不自提人選，再度選擇跟柯市長合作，則「選對會」也該改名為「選錯會」了！？

副總統陳建仁今天到高雄參加牙醫全聯會會員大會，前總統陳水扁今透過新勇哥物語表示，...
副總統陳建仁今天到高雄參加牙醫全聯會會員大會，前總統陳水扁今透過新勇哥物語表示，陳建仁維安規格和陣仗，比他8年總統還盛大。圖／本報資料照片
分享

選舉民進黨

相關新聞

藍營要陳菊立院報告？蘇貞昌：民主政治不必這樣子

2018-04-22 16:49

林世嘉：讓台灣參與不該是WHO的難題

2018-04-22 15:03

年改衝擊 考委籲對退休者有救急措施

2018-04-22 14:38

世界地球日 蘇嘉全：永續台灣 永續地球

2018-04-22 13:45

促轉會委員提名太倉促 促監盟：應譴責

2018-04-22 13:16

檢察總長同意權案 立委：實質審查明瞭理念

2018-04-22 13:02

228受難者陳炘股權被占 家屬促華南銀發還遭拒

2018-04-22 12:50

被沒收房產如何還？促轉會被提名人：這個很難

2018-04-22 12:49

沃草／中選會主委：幸福盟公投提案非反同、未違憲，而是如何落實同婚投票

2018-04-22 12:45

陳炘股份當年遭華南銀併吞 促轉會處理難題

2018-04-22 11:52

促轉委員提名太倉促 促轉監督聯盟批政府迴避監督

2018-04-22 11:51

白色恐怖遭剝奪怎麼返還 促轉會被提名人都說：這很難

2018-04-22 11:49

鄧振中：爭取豁免美鋼鋁稅 台美溝通順暢

2018-04-22 10:59

在議會上多次砲轟柯文哲 王世堅卻始終不提「她」

2018-04-22 10:21

民進黨修公司法 孫大千：壓垮政權的最後一根稻草

2018-04-22 09:15

還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

2018-04-22 08:00

拍短片、主流媒體投書… 我力爭國際挺台參與WHA

2018-04-22 00:37

老驥伏櫪、志在千里？ 馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

2018-04-21 17:53

接任總統府秘書長今生效 陳菊第一個行程是…

2018-04-21 17:02

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

在議會上多次砲轟柯文哲 王世堅卻始終不提「她」

2018-04-22 10:21

公投要核四或深澳電廠 李應元願賭烏紗帽

2018-04-22 12:07

拚最後一戰 丁守中：參選第二名就永久退出政壇

2018-04-22 14:57

民進黨修公司法 孫大千：壓垮政權的最後一根稻草

2018-04-22 09:15

孫大千倡建台北二次元公園 扶植本土動漫業

2018-04-22 08:06

總統出訪媒體失焦 校長：勿談論友邦王妃是非

2018-04-21 22:40

海軍新飛彈巡防艦揚棄「穿浪雙船體」 將採單體船設計

2018-04-22 08:28

上萬人站出來「反柯」 姚文智：社會氛圍很清楚

2018-04-22 14:40

侯友宜：馬英九樂與我並肩作戰

2018-04-21 23:48

上萬群眾喊「柯P再見」 姚文智承諾和遠雄解約

2018-04-22 16:23

美方不釋出技術 IDF戰機無法納迅安系統管制

2018-04-22 12:20

還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

2018-04-22 08:00

抓得住解放軍！看國防部長握拳堅定對他們這樣說

2018-04-22 18:52

晶片身分證設計辦票選 內政部：欄位未定

2018-04-22 10:47

11年前擋下卸煤碼頭 王拓子：不讓深澳電廠捲土重來

2018-04-22 12:19

李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看

2018-04-22 19:10

影／「反柯大遊行」人數破萬 姚文智爭取民進黨提名

2018-04-22 18:03

422翻轉台北機蛋大遊行 松機集結

2018-04-22 14:23

楊甦隸投書 再提美海軍陸戰隊6月將進駐AIT新館

2018-04-22 11:57

姚文智「柯黑大遊行」 捕獲野生蘇麗瓊

2018-04-22 17:45

三軍停換艾森豪短夾克 國防部：天氣變熱了

2018-04-22 14:36

深澳傷及民進黨選情？ 蘇貞昌幕僚：影響因素之一

2018-04-22 11:54

表態選台北市長 呂秀蓮：不要嫌我老

2018-04-21 22:21

如何解決大巨蛋？蘇煥智：應該拆蛋

2018-04-22 15:25

選舉加溫大巨蛋再掀熱議 柯文哲成箭靶

2018-04-21 23:36

結束訪非 蔡總統：深入布局非洲 「台灣走出去」

2018-04-22 00:22

拒當白老鼠 我重新規劃鳳展案電戰莢艙要求美重新報價

2018-04-22 11:01

國民黨北市長初選辯論 批柯也互酸

2018-04-21 23:04

陳菊接蘇競總主委不中立？侯友宜：歡迎大家一起來

2018-04-22 10:31

年改衝擊 考委籲對退休者有救急措施

2018-04-22 14:38

離職率高 退伍軍人就業擬給穩定津貼

2018-04-22 00:49

藍營要陳菊立院報告？蘇貞昌：民主政治不必這樣子

2018-04-22 16:49

白色恐怖遭剝奪怎麼返還 促轉會被提名人都說：這很難

2018-04-22 11:49

任公職比率失衡 原民逾4成當警察

2018-04-22 00:33

政務官輔選天經地義？錕P：徐國勇吃姑婆芋講x話

2018-04-22 11:50

第一島鏈外 遼寧艦首度艦載戰機起降

2018-04-22 00:18

聯合報一周大事4/15~4/21

2018-04-22 06:49

陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？

2018-04-22 19:40

如何看422大遊行？ 柯文哲：整天搞這些有的沒的，幹嘛

2018-04-22 10:58

林世嘉：讓台灣參與不該是WHO的難題

2018-04-22 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top