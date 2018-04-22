陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？

副總統陳建仁今天到高雄參加牙醫全聯會會員大會，前總統陳水扁今透過新勇哥物語表示，他今天家庭聚會外出吃飯，沿途看到的維安規格和陣仗，比他8年總統還盛大，可迎接的卻是副總統，「10年前不是這樣子的，10年後怎會變成如此勞師動眾的維安警力大排場。這對未來大選可能也會有負面影響！」

他並表示，民進黨贏得台北市的機會大於拿下新北市，如果民進黨中央黨部「選對會」看不出民心向背，還執意跟總統兼主席建議台北市長選舉不自提人選，再度選擇跟柯市長合作，看來「選對會」也該改名為「選錯會」了。

勇弟：今天422「翻轉台北」大遊行，怎麼沒看到勇哥你參加？

勇哥：我剛好在高雄陪同阿扁參加幸妤、致中提前慶祝母親節的午宴。這是早就安排好的行程，聽說那一天飯店大門全部要淨空，不能代客停車。我就猜想一定有大人物要來，直到昨天晚上終於知道是總統要來參加某一個醫界年會，必須做好元首級特勤維安。今天用餐時又聽說總統不來了。可阿扁家庭聚會為了等吃最後一道飯後甜點豆花，多花了20分鐘才離開。沿途看到的維安規格及陣仗，比阿扁8年總統還來得盛大，迎接的卻是陳建仁副總統。10年前不是這樣子的，10年後怎會變成如此勞師動眾的維安警力大排場。這對未來大選可能也會有負面影響！

勇弟：年底地方選舉，台北會翻轉嗎？「柯P現象」還會再現嗎？

勇哥：「柯P現象」只適用於2014年11月29日台北市長選舉，總統叫馬英九，執政黨是國民黨，對手則是連勝文，缺一不可。年底大選一切都改變了。僅管目前民調，柯市長仍然領先，但國民黨最有可能提名候選人丁守中誓言如選第二名，將永遠退出政壇，比只誓言第三名的姚文智似乎有氣魄多了。

勇弟：但無可否認的今天參與遊行的民眾人山人海，這樣的成功造勢又說明了什麼？

勇哥：民進黨贏得台北市的機會大於拿下新北市。如果民進黨中央黨部「選對會」看不出民心向背，還執意跟總統兼主席建議台北市長選舉不自提人選，再度選擇跟柯市長合作，則「選對會」也該改名為「選錯會」了！？