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藍營要陳菊立院報告？蘇貞昌：民主政治不必這樣子

2018-04-22 16:49聯合報 記者施鴻基╱即時報導

藍營有意要找總統府秘書長陳菊到立法院報告，蘇貞昌今天斥為「作秀」，認為「民主政治不必這樣子」。

蘇貞昌說，廖了以擔任馬政府總統府秘書長任內，正好是市長選舉，廖了以擔任胡志強競選台中市長的總督導，陳菊並非特例。他說「民主政治不必這樣子，好好做正面君子之爭，不必用這種顛倒的話來講」。

蘇貞昌批藍營要陳菊立院報告是作秀。 記者施鴻基／攝影
蘇貞昌批藍營要陳菊立院報告是作秀。 記者施鴻基／攝影
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陳菊總統府廖了以

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