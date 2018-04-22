林世嘉：讓台灣參與不該是WHO的難題

2018-04-22 15:03 中央社 台北22日電



台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉投書「外交家」（TheDiplomat），說明讓台灣參與為什麼不該是WHO的難題。 聯合報系資料照 分享 facebook

第71屆世界衛生大會（WHA）5月21日將在日內瓦登場，前立法委員，現在台灣醫界聯盟基金會擔任執行長的林世嘉投書「外交家」（TheDiplomat），說明讓台灣參與為什麼不該是WHO的難題。

林世嘉說，今年為慶祝世界衛生組織（WHO）70周年，將主題定為「全民健康覆蓋」（Universal HealthCoverage, UHC）。UHC的目標是透過加強各國衛生制度，確保全民無須傾家蕩產即可獲得所需醫療。

林世嘉說，儘管台灣有99.6%人口參加全民健康保險，並發展出非凡的防疫計畫，台灣仍被排除在WHO之外，令人遺憾。

林世嘉說，諷刺的是，排除台灣的做法，並不符合新任WHO祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）所定的目標。

譚德塞上任後提出3項「10億人目標」，為近年來最具雄心的WHO改革策略，放眼在未來5年讓「全民健康覆蓋受益人口新增10億」、「突發衛生事件受到更好保護人口新增10億」及「全球健康和福祉改善新增10億人」。

除此之外，林世嘉說，譚德塞明白承諾「不遺漏任何人」（no one is left behind），實踐範圍廣達所有社區。

林世嘉說，譚德塞意在改革WHO，他和他的領導團隊卻持續在國際舞台打壓台灣。

林世嘉舉出4個實例，包括台灣去年申請參與18場WHO技術性會議，獲准參加的只有5場；台灣去年12月獲日本邀請前往東京參加UHC論壇，WHO卻以揚言退出協辦的方式，拒絕台灣官員參與；今年一月，友邦在WHO執委會替台灣發聲卻屢次遭主席打斷，他們發言提到「台灣」時也遭不當的譯為「外國夥伴」；WHO秘書處甚至採取空前之舉、施壓世界醫學生聯盟（IFMSA）、世界醫學聯合會（WMA）和其他國際非政府組織，要求台灣成員將所屬國籍改為「台灣，中國」，否則WHO將中止與這幾個國際非政府組織的正式關係。

林世嘉說，毫無疑問的，中國是所有這些不友善舉動的關鍵因素，意在透過WHO來限制台灣的國際空間。的確，中國的貢獻對WHO各項目標十分重要，然而，強烈阻撓台灣參與全球衛生事務、應中國要求漠視台灣在這塊領域中作出重大貢獻的能力，意味著WHO不僅失職，更剝奪許多人取得更好醫療服務的機會。

林世嘉說，身為全球衛生事務的領袖，譚德塞的優先要務應該是保護每個人的福祉，而不是用人們的健康來交換金錢利益及其他資源。唯有如此，健康衛生才能真正擴及世界「所有人和所有角落」。將台灣納入WHO的真正意涵並非挑起爭端，而是實現這個全球衛生機構的各項目標。

林世嘉說，由於被排除在這個全球衛生網絡之外，2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）時，台灣無法取得急需的疾病資訊，數十人因此喪生，並造成數十億元的經濟損失。

林世嘉說，15年過去了，「我們強烈呼籲譚德塞切勿重蹈覆轍」。他說，WHO在歷史性過渡時刻，施壓、阻撓台灣永遠不會成為譚德塞作為秘書長的成就，相反的，如果譚德塞以WHO組織憲章為基礎接受台灣，不理會來自中國的政治干預，就算這可能造成中國一時的不滿，譚德塞的表現將真正顯現WHO的真實本質，也將成為未來世代的典範。