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拚最後一戰 丁守中：參選北市長第2名就永久退出政壇

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拚最後一戰 丁守中：參選第二名就永久退出政壇

2018-04-22 14:57聯合報 記者楊正海╱即時報導

最後一戰，丁守中今天表示，獲提名參選，若是第二名就永久退出政壇。記者楊正海╱攝影
最後一戰，丁守中今天表示，獲提名參選，若是第二名就永久退出政壇。記者楊正海╱攝影
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爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智今天辦機蛋大遊行，國民黨台北市長擬參選人丁守中說，表示很同情姚文智。對於姚文智日前說，如果被提名參選，落到第三名就退出政壇；丁守中也說，他初選勝出後參選台北市長，只要第二名，他就永遠退出政壇，且說到做到，「在這裏就宣誓，根本不用去保安宮。」

針對姚文智辦機蛋大遊行，丁守中指出，現在松山機場每年大概有600多萬人次的旅客量，桃園中正機場一、二航廈目前已經超載達到4000萬人次的旅客量，桃機原來的設計只有一年3000多萬人次旅客量，桃園機場現在已經過於擁擠超載。若一定要等到桃園機場第三航廈完成之後，才能夠再增加兩千萬人次的旅客量，那至少要等到2022年。如果要等到第三航廈連它的衛星廊廳一併完成，總共桃園機場那時可以容納到7000萬人次旅客的量。

丁守中說，說松山機場要搬遷，最早要到2022年，甚或2025年。所以現在這些候選人談這些，在第一任任期都不可能做到。

丁守中表示，現在松機雖然還不能搬，但台北市政府可以及早做好規劃。未來松山機場如果依姚文智講的只是做中央公園，那是浪費。因為沿著基隆河沿岸已經有大佳、迎風、美堤、觀山、彩虹等河濱公園，佔地已達224公頃。

丁守中認為，松山機場應規劃做為內湖高科技園區的延伸經貿中心、會展中心、河畔住宅區，配合從大同區、中山區、松山區、到內湖區整個台北東西軸線的都更發展，做好整體規劃，如此必能對台北的整體發展做出最大貢獻。

至於大巨蛋，丁守中則主張台北需要大巨蛋。台北市政府也不可能拆掉去賠償350億，但大巨蛋不能擺在那邊擺爛，應該讓他盡快完工。如果認為原核准容留人數過多影響公安，將來市府只要發放使用執照時，限制容留人數即可。丁守中也主張大巨蛋既可辦比賽，當然可以辦演唱會。

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