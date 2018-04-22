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年改衝擊 考委籲對退休者有救急措施

2018-04-22 14:38中央社 台北22日電

公務人員年金改革將上路，考試委員陳慈陽認為，應對退休者有救急、救窮措施，例如延長貸款年限；至於離婚配偶可請求分配退休金，考試委員趙麗雲說，與現行民法體制格格不入。

立法院去年6月三讀通過攸關年金改革的公務人員退休資遣撫卹法，退休公務員支領月退休金者，18%優存兩年半歸零，所得替代率設有10年過渡期等，今年7月開始實施。

根據考試院公布會議紀錄，陳慈陽日前在考試院會表示，行政院人事總處對年改的報告大多針對現任公務人員相關保障，未來也應報告退休公務人員權益保障；在年改過渡時期，他認為，應對退休公務人員有救急、救窮措施。

他說，因為退休公務人員不能預知年改狀態，在10年內可能有房貸或其他貸款，人事總處及銓敘部應思考是否有其他方式可以處理，例如在貸款總額不變下，延長貸款年限等方式。

此外，公務人員退休資遣撫卹法納入「離婚配偶請求權」，施行細則規定公教人員結婚超過兩年，離婚配偶可依婚姻所占年資比率，要求1/2的退休金，引發討論。

趙麗雲表示，這項議案在考試院審理時，考量在法理面及執行面上恐無法克服，並未通過，但最後送立法院審議時卻過關。

趙麗雲說，離婚夫妻相互之間的權利義務是私法利益，由民法以尊重當事人作為的基本理念做相關規範。若現行制度有缺失，應修民法，而非在具公法性質的退撫法處理。

她指出，退撫法新制對於離婚配偶得請求退休金分配的相關規定，與民法體制格格不入，且語焉欠詳，萬一須經判決，或有當事人另有約定，又該如何處理。這項制度原欲保護婚姻的弱勢者，立意佳善，但若執行結果適得其反，恐有侵害弱勢婦女之虞。

不過，考試委員黃錦堂認為，所通過的版本是好的，合於時代潮流，先進國家有，沒有違憲問題，甚至更彰顯憲法男女平等價值。

對於外界出現的爭論，黃錦堂說，不是想像中那麼嚴峻，因為夫妻雙方會先協商，鄉鎮市區的調解委員會也可以協助處理，主管部會也可以教導這類案件當事人該如何處理，或教導政府機關人事人員該如何做。

離婚退休金考試院

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