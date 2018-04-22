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世界地球日 蘇嘉全：永續台灣 永續地球

2018-04-22 13:45中央社 台北22日電

今天4月22日是「世界地球日」，立法院蘇嘉全在臉書以「永續台灣．永續地球」為題，發文呼籲大家共同為台灣的永續發展，以及世界環境生態努力，留給後世子孫更美麗的未來。

蘇嘉全指出，今天是世界地球日，全球從公部門到民間單位，皆以座談會、遊行、路跑運動、文化表演、清潔環境、督促立法等行動，呼籲人類要愛護地球，停止破壞，讓環境永續發展。

他表示，這個有意義的節日最早定在春分節氣，因為在這一天裡，世界上每個角落的晝夜時長都相等，象徵環保工作是全球平等的普世價值，是每一個人都必須要關注的議題。

蘇嘉全指出，立法院對於環保工作的努力也不遺餘力，不僅在去年增修環境教育法，強化及深根環境教育，提升國民環境素養，同時也修改電業法，開放再生能源發電及售電。

他表示，立法院更與跨黨派問政團體「永續發展促進會」共同合作，推動立法院太陽能屋頂發電，帶頭示範環保綠電，全力汰換更新節能燈具，並逐步落實會議無紙化，希望透過各種方式，響應節約能源，推動環保愛地球的目標。

蘇嘉全說，地球只有一個，台灣只有一個，「無論身在何處，都必須用心捍衛我們賴以生存的家園」，希望大家能共同為台灣的永續發展，以及世界環境生態努力，留給後世子孫更美麗的未來。

立法院蘇嘉全世界地球日

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