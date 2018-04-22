檢察總長同意權案 立委：實質審查明瞭理念

2018-04-22 13:02 中央社 台北22日電



立法院司法及法制、內政委員會明天將聯席審查「總統咨請立法院同意江惠民為最高法院檢察署檢察總長」案。多名不分黨派立委今天表示，將實質審查，以明瞭江惠民理念。

司法及法制委員會成員的民主進步黨籍立委李俊俋告訴中央社記者，明天聯席會議審查時，在進行的程序上，由被提名人江惠民上台報告，接著，立委將質詢江惠民。審查會結束後，會送報告給院會，再擇期由全體立委行使同意權投票。

談及對江惠民的認識，李俊俋說，「不熟」，但聽說風評還不錯，大家對這項人事提名沒什麼意見。明天對江惠民的質詢將策重在司法改革，聚焦檢察官這部分。

律師出身的民進黨立委尤美女表示，江惠民「很優秀而且很認真」。她指出，鄭性澤冤案平反，就是江惠民過去提起再審。

長期關注冤案平反議題的尤美女說，過去法治不清明有些冤案發生，期盼江惠民能以他過去積極任事的態度和經驗，未來繼續在冤獄平反提起非常上訴多著力。

中國國民黨籍立委、司法及法制委員會召集委員吳志揚表示，他與江惠民「不熟」。江惠民過去在社會上的知名度不是很高，外界認識不多。有關江惠民的資訊不多，明天審查時會多觀察。

吳志揚指出，對比促進轉型正義委員會人事案，江惠民人事案爭議不大。他說，黨團有提供資料，但目前沒有指示態度，自己也有做功課多瞭解江惠民，對於是否同意江惠民人事案，思考中。

時代立量在司法及法制委員會的立委黃國昌表示，關於立法院行使對檢察總長人事同意權，可以從「程序上審查」和對「被提名人實質審查」這兩部分來看。

在「程序上審查」部分，黃國昌質疑，以檢察總長的重要性，並且必須經總統提名、立法院同意，但是過去以來卻是由委員會審查，而不是全院審查，這樣的審查密度是不夠的，未來應該加以改革，改由全院審查。

他說，明天的審查，如果淪為只是「走個過場程序」，只讓每名立委上台質詢十分鐘，那就失去審查的意義了。審查過程中應該實質交換意見，明瞭江惠民理念。

談及是否同意江惠民人事案，黃國昌說，外界稱讚或質疑江惠民的聲音都有。他強調，要經過實質審查交換意見，才能有更清楚的判斷。

最高法院檢察署檢察總長顏大和任期於民國107年5月7日屆滿，依據法院組織法第66條第8項規定，總統提名江惠民為最高法院檢察署檢察總長，咨請立法院同意。