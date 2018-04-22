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促轉會委員提名太倉促 促監盟：應譴責

2018-04-22 13:16聯合晚報 記者劉宛琳陳熙文／台北報導

促轉會監督聯盟向行政院促進轉型正義委員會9名被提名人提問，預定今天公布答覆，因被提名人都無法按照期限回覆，延期至周三公布。促監盟說，行政院對促轉會委員提名時程太過倉促，迴避公民社會參與監督，僅求以國會多數快快通過審查，應予以強烈譴責。

促監盟表示，行政院3月31日及4月7日，分兩波公布促轉會委員提名名單，本周由立法院進行人事審查，從提名到人事審查僅有短短兩周時間，聯盟以約一周時間形成提問，一周的時間請被提名人作答，在行政院極度壓縮的時程下，他們已盡最大努力。

促轉會委員被提名人楊翠、葉虹靈、彭仁郁、許雪姬、尤伯祥、花亦芬已回覆因期限太短無法回覆提問，被提名人黃煌雄、張天欽、高天惠至今未回應。多位被提名人皆表示，將在周三回覆提問。

促監盟指出，行政院對促轉會委員提名時程之緊迫，是前所未見。2016年大法官提名到通過審查有近兩個月時間，被提名人能以充分時間回應民間監督大法官人選聯盟提問。今年元月監察委員補提名人，還經過立法院公聽會程序後，才行使人事同意權。

行政院發言人徐國勇表示，促轉會還是有按照時程進行，因為促轉條例過了以後，從找地點到找人，都有按照期程，也有考慮到立法院審議的相關時程。促轉委員這個部分，到了立法院會審核，審核以後也會有提問跟答詢，才會進行投票，一切都合乎規定。

促轉條例轉型正義

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