陳炘股份當年遭華南銀併吞 促轉會處理難題

2018-04-22 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



受領二二八受難家屬名譽回復證書第一號是台灣第一個銀行家陳炘。不過，根據民國83年監察院調查報告指出，陳炘原是台灣信託公司董事長，因二二八被處以死刑後，台灣信託遭華南銀行非法兼併，陳炘所有股權也遭侵占併吞。

促轉條例規定，除平復司法不法、還原歷史真相及追究加害者責任外，還要回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害，權利就包括當年受侵害的財產。陳炘當年被侵吞的股權該如何回復，也是必須處理的問題。

根據民國83年監察院調查報告之陳述書指出，陳炘於日據時期創辦大東信託株式會社，與屏東信託株式會社、台灣興業信託株式會社合併，成立台灣信託株式會社，由陳炘擔任總經理，後改組在民國36年3月1日成立台灣信託公司，由陳炘擔任董事長。

同年3月11日，陳炘無故被捕入獄，政府旋派華南銀行常務董事陳某接任董事長，並於5月3日將台灣信託公司併入華南銀行，陳炘所有股權因而被侵占併吞。陳炘家屬屢次函請華南銀行查明發還被侵占之股權，但均遭拒。

監察院調查指出，華南銀行與台灣信託公司合併，是經由當時的台灣省政行政長官公署核准，但因決定合併的臨時股東大會沒有會議記錄，無檔案可查。監察院調查意見表示，陳炘家族持有股份在合併後減失，雖然資料顯示是經台灣省行政長官公署核准，但卻無股東會紀錄可考，難免啟人質疑關鍵性資料是否遭人有意湮滅或藏匿。

監察院認為，國防部、財政部應檢討改進，以維護人民權益；對於散失的重要文件，以致案情無法完全明朗，應繼續查詢有關文件，以徵信實。