促轉委員提名太倉促 促轉監督聯盟批政府迴避監督

2018-04-22 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



「促轉會監督聯盟」日前向行政院促進轉型正義委員會9名被提名人提出共同提問，原本預定今天舉行公布被提人之答覆記者會，但因所有被提名人都認為時間過於緊迫，無法預定期限前回覆，記者會將延期至周三。促轉會監督聯盟批評，行政院對促轉會委員提名時程太過倉促，根本是在迴避公民社會參與監督，應予以強烈譴責。

促轉會監督聯盟表示，行政院於3月31日及4月7日分兩波公布促轉會委員提名名單，並預定本周由立法院進行人事審查，從提名到人事審查僅有短短兩週時間，聯盟以約一週的時間形成提問、一週的時間請被提名人作答，在行政院極度壓縮的時程下，他們已盡最大努力。

促轉會委員被提名人楊翠、葉虹靈、彭仁郁、許雪姬、尤伯祥、花亦芬已回覆因期限太短無法回覆提問，被提名人黃煌雄、張天欽、高天惠則至今未予回應。多位被提名人皆表示將在本週三回覆提問。

促轉會監督聯盟指出，行政院對促轉會委員提名時程之緊迫是前所未見。2016年大法官提名到通過審查有近兩個月時間，被提名人能以充分時間回應「民間監督大法官人選聯盟」之提問；今年元月監察委員補提名人尚且還經過立法院公聽會程序後才行使人事同意權。

相形之下，本次促轉會委員提名過程顯得極為倉促、急迫。轉型正義工作受到民間高度期待，但政府卻是以如此粗糙草率方式迴避公民社會參與監督，僅求以國會多數快快通過審查，對此，應該給予強烈譴責。

促轉會監督聯盟表示，行政院促轉會成立是台灣推進轉型正義的重要時刻，他們希望透過提問，促使國人關心我國轉型正義工作，促進社會各界的溝通與對話。期望經由被提名人對提問之回應，形成台灣社會對轉型正義工作的良性對話。

行政院發言人徐國勇表示，促轉會還是有按照時程進行，因為促轉條例過了以後，從找地點到找人，都有按照期程，也有考慮到立法院審議的相關時程。促轉委員這個部分，到了立法院會審核，審核以後也會有提問跟答詢，才會進行投票，一切都合乎規定。