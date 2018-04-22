白色恐怖遭剝奪怎麼返還 促轉會被提名人都說：這很難

2018-04-22 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



張天欽。報系資料照 分享 facebook 立法院司法及法制委員本周將審查促轉會人事，促進轉型正義條例除了要平復司法不法外，最重要的就是要回復受害者名譽及財產。但未來該怎麼歸還當年被沒收的房產及土地，要補償當時的價值還是現在的價值，被提名為促轉會副主委的陸委會副主委張天欽坦言，「這個很難」。

民進黨總召柯建銘在去年底促轉條例三讀通過時，特別強調第六條是重中之重，不僅威權統治時期的受難者被判刑有罪的全部撤銷外，也要回復其名譽及財產。

過去獲得國家補償的二二八受難人數有2000餘人，當時依照受難者死亡、失蹤、傷殘、遭受羈押及健康名譽受損等分類補償，最高補償金為600萬元。不過受頒名譽回復證書的則有9000餘位，對於過去土地、房產遭沒收的依照促轉條例都必須歸還，後代子孫可進行追討。

當時被剝奪的土地、房產都是屬於國家補償的範圍，其價值到了現代都恐怕都已經飆升至上億元，還有私有地變公有地的問題。雖然不當黨產委員會積極追討國民黨黨產，但回收的錢是否足夠補償也是必須面臨的問題。

張天欽坦言，「這個很難」。他指出，過去二二八受難者已有部分補償，但當時是框架最高補償金600萬，但補償跟返還財產是兩回事，新條文並沒有補償600萬的框架，也沒有一個返還的標準和程序，到底當年沒收的財產是不是要還，要怎麼還，這些規劃人事清查處置及相關救濟程序，都必須訂定一個「骨架」才能去執行。

張天欽也指出，過去二二八受難者補償最高600萬元，但沒有獲得補償的白色恐怖受難者更多，未來要如何處理，是否比照之前二二八賠款的方式，這些都必須請專家、學者來召開公聽會討論。

張天欽說，假設受難者的土地在民國43年被沒收，如果這塊土地現在屬於國家，國家已經另外有不同用途，像是中正紀念堂，不可能把中正紀念堂搬走還給他，而有些土地變成私人的，到底要依照過去的土地價值做補償、還是現在已增值的土地價值，要怎麼處理和返還都是很複雜的問題。不過他也說，目前追討的不當黨產金額並不多，是否足夠「返還」也是個問題。

而被提名為促轉會主委前監委黃煌雄則表示，因為自己還未正式上任，下周還要到立法院備詢，現在沒有辦法回答這些問題。