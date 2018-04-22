親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

薪資他國1/3！頂大管理學院教授全球徵才 全軍覆沒

沙國王宮外傳出30秒槍聲！ 外界憂政變

麻疹疫苗調度緊 台灣虎航：盡快完成人員全面接種

2018-04-22 09:36聯合報 記者雷光涵╱即時報導

為避免虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司每天下午4時到5時針對麻疹疫情風險區域消...
為避免虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司每天下午4時到5時針對麻疹疫情風險區域消毒。報系資料照 鄭超文／攝影
分享
台灣虎航空服員被搭機乘客傳染麻疹，被確診病例中有8人是台虎員工。台虎在清明連假期間商情疾管署協助，緊急調到100多支疫苗，4月7日陸續讓一線機組員、地勤接種麻疹疫苗，不過目前疫苗調度吃緊，台虎希望盡快完成一線及全公司人員接種，保護旅客及自身。

昨天有確診麻疹的台虎空服員至高雄訪友，高雄市衛生局昨表示將對兩名空服員及台灣虎航開罰，台虎表示，尊重高市衛生局的決定。據了解，空服員雖然在南下前有流鼻涕等症狀，但已就醫得到診斷證明非感染麻疹，才安心前往高雄，未料至高雄以後發病被確診。

台虎表示，除加速疫苗接種進度，機艙內以SARS爆發時期同等級的消毒水全面消毒，因一般酒精無法殺死麻疹病毒，請旅客安心搭乘。

由於台虎沒有退票機制，但這次因應麻疹疫情，會以個案接受退票或延期，至於可退票的旅遊期間為何，台虎表示因整體疫情尚未告一段落，會依個案監控的日期，強調此日期僅是參考值，非絕對的區間，請訂票旅客與客服聯絡。

有多少旅客已提出退票或延期的需求，台虎表示，必須待明天上班日才有答案。提出退票要求的旅客不都是沖繩線，其他航點也有。台虎表示公司原則不接受退票，過去只有泰國四面佛附近發生爆炸案，外交部提升旅遊警示，觀光局要求國籍航空配合時，在明確區間內接受退票或延期。

麻疹空服員疫苗

相關新聞

不只沖繩！日麻疹疫情疑擴散 名古屋醫院人員也中鏢

2018-04-22 09:21

沖繩67人確診麻疹 台灣觀光團取消195團

2018-04-22 08:18

【整理包】虎航麻疹風暴愈滾愈大 台日再增確診案例

2018-04-22 10:00

麻疹再增2例 疾管署憂第三波傳染

2018-04-22 00:11

抗體不足 麻疹疫情9年同期新高

2018-04-22 00:02

全台22例麻疹確診 疫情近9年同期新高

2018-04-21 19:53

麻疹傳染性高 院內群聚感染難預防

2018-04-21 19:09

嚴防院內麻疹感染擴大 林口長庚抓70醫護打疫苗

2018-04-21 17:49

台灣虎航麻疹群聚感染後 又爆林口長庚院內感染

2018-04-21 16:39

麻疹疫情再擴大 桃園新增3確診個案

2018-04-21 15:55

是否補打麻疹疫苗？常出國36歲以下者有必要

2018-04-21 11:30

麻疹又增2人 台灣虎航：退票將個案處理

2018-04-21 00:49

麻疹群聚疫情延燒 虎航再添1空服員中鏢

2018-04-20 19:42

日本憂麻疹疫情擴大 籲民眾考慮接種疫苗

2018-04-20 16:56

虎航麻疹疫情擴大 職災請假從寬認定

2018-04-20 15:10

怕得麻疹想退票 虎航：會採個案處理

2018-04-20 12:05
看更多

熱門文章

台灣虎航麻疹群聚感染後 又爆林口長庚院內感染

2018-04-21 16:39

好市多賣Nike跑鞋 至少便宜1千 網友：有人買一整車！

2018-04-21 15:11

是否補打麻疹疫苗？常出國36歲以下者有必要

2018-04-21 11:30

這家牛肉麵不加湯！加的居然是‧‧‧‧牛油球

2018-04-21 10:10

吳念真支持徵兵制 原來是為了這個原因

2018-04-21 21:53

沖繩67人確診麻疹 台灣觀光團取消195團

2018-04-22 08:18

殺破狼周運勢／金牛表現受眾人矚目 獅子人際關係討喜

2018-04-22 00:00

嚴防院內麻疹感染擴大 林口長庚抓70醫護打疫苗

2018-04-21 17:49

空氣很差！鄭明典提醒：別出門慢跑了

2018-04-21 19:15

內科冷門次專科找嘸人 健保署擬加碼一般診療費

2018-04-21 16:48

天天開的大樂透 雙贏彩這樣投注CP值最高

2018-04-21 12:36

林口長庚麻疹群聚 追蹤接觸者近千人

2018-04-21 18:37

出門要帶傘！今高溫33度 午後有陣雨

2018-04-22 05:20

全台22例麻疹確診 疫情近9年同期新高

2018-04-21 19:53

麻疹再增2例 疾管署憂第三波傳染

2018-04-22 00:11

漂亮姐姐請吃飯 孫藝珍最佳戀愛運包款

2018-04-21 14:47

變人氣甜點店 全聯、全家、7-11這幾款全都要吃一回！

2018-04-21 16:22

麻疹疫情再擴大 桃園新增3確診個案

2018-04-21 15:55

微風北車美食再升級 多家人氣餐廳首登台

2018-04-21 16:01

抗體不足 麻疹疫情9年同期新高

2018-04-22 00:02

影／福隆沙雕季登場 首創顛倒沙雕超好拍

2018-04-21 20:26

麻疹傳染性高 院內群聚感染難預防

2018-04-21 19:09

餃子の王將來台滿周年 預告北部3號店年底前登場

2018-04-21 21:46

不只沖繩！日麻疹疫情疑擴散 名古屋醫院人員也中鏢

2018-04-22 09:21

換購更輕鬆 台灣奧迪推出中古車換購優惠專案

2018-04-21 18:50

怕油煙的少女變得愛進廚房 陳泱瑾靠吃凝聚家人情感

2018-04-21 20:27

響應世界地球日！本土共享機車推出前30分鐘免費

2018-04-22 00:23

未落實防疫 高市衛生局罰2名空服員及虎航

2018-04-21 13:43

琉璃工房經典代表作 亮相法國古安博物館

2018-04-21 20:11

影／校園也有小火車！北科附工校慶邀搭乘

2018-04-21 15:55

亞洲首部ROSA Spine機械手臂 「自動導航」免開頭骨

2018-04-21 11:28

積體電路60年　科技部辦徵文比賽響應

2018-04-21 16:40

台塑化宣布油價漲0.5元 95汽油突破29元大關

2018-04-21 17:44

八色鳥月底來台 不要為了拍照做這些事

2018-04-19 19:31

楊冪和林允撞包 不露臉搞神祕

2018-04-21 18:38

虎航員工未落實防疫 高市依法開罰

2018-04-21 12:15

升遷速度快！天生官運超棒的星座

2018-04-22 08:00

搶救洋蔥大作戰 現在買最便宜

2018-04-21 23:21

擴散條件差 西半部今仍當心空汙紅害

2018-04-22 04:57

公路客運偏遠路線補貼 今年擬修法調整

2018-04-21 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top