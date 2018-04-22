麻疹疫苗調度緊 台灣虎航：盡快完成人員全面接種

2018-04-22 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



為避免虎航麻疹群聚疫情擴大，桃園機場公司每天下午4時到5時針對麻疹疫情風險區域消毒。報系資料照 鄭超文／攝影 分享 facebook 台灣虎航空服員被搭機乘客傳染麻疹，被確診病例中有8人是台虎員工。台虎在清明連假期間商情疾管署協助，緊急調到100多支疫苗，4月7日陸續讓一線機組員、地勤接種麻疹疫苗，不過目前疫苗調度吃緊，台虎希望盡快完成一線及全公司人員接種，保護旅客及自身。

昨天有確診麻疹的台虎空服員至高雄訪友，高雄市衛生局昨表示將對兩名空服員及台灣虎航開罰，台虎表示，尊重高市衛生局的決定。據了解，空服員雖然在南下前有流鼻涕等症狀，但已就醫得到診斷證明非感染麻疹，才安心前往高雄，未料至高雄以後發病被確診。

台虎表示，除加速疫苗接種進度，機艙內以SARS爆發時期同等級的消毒水全面消毒，因一般酒精無法殺死麻疹病毒，請旅客安心搭乘。

由於台虎沒有退票機制，但這次因應麻疹疫情，會以個案接受退票或延期，至於可退票的旅遊期間為何，台虎表示因整體疫情尚未告一段落，會依個案監控的日期，強調此日期僅是參考值，非絕對的區間，請訂票旅客與客服聯絡。

有多少旅客已提出退票或延期的需求，台虎表示，必須待明天上班日才有答案。提出退票要求的旅客不都是沖繩線，其他航點也有。台虎表示公司原則不接受退票，過去只有泰國四面佛附近發生爆炸案，外交部提升旅遊警示，觀光局要求國籍航空配合時，在明確區間內接受退票或延期。