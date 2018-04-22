孫大千倡建台北二次元公園 扶植本土動漫業

2018-04-22 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



爭取代表國民黨參選的前立委孫大千推出「改造台北八部曲」之四：「Taipei Accelerator II：台北二次元公園」。孫大千表示，幾個月前他參加CWT台灣同人誌販售會，認識了許多台灣原創角色與動漫的創作者，這些年輕朋友告訴他，台灣沒有一個適合的舞台讓他們的努力被看見，我們有很豐富的內容，但卻沒有沒有好的曝光，政府也一直沒有把原創內容當做產業來經營。

身為一個父親，孫大千經常在想，要如何讓孩子放下3C產品，走出戶外，在但這個時代，遊戲、動漫的內容已經不可避免的成為陪伴孩子長大的主要休閒；他也認為台北市目前缺乏一個完整規劃的遊憩空間，一個讓孩子可以享受藍天白雲，又能結合孩子們喜歡的虛擬世界角色，提高孩子走出戶外的動力呢？

孫大千換個方式思考，有什麼方式可以讓我們同時滿足本土創作者的需求，又讓孩子能夠有健康的遊憩環境呢？於是他與他的政策團隊提出了「台北二次元公園」的構想，希望可以打造一個對創作者友善，又有台北特色的主題公園。同時，將台灣原創IP產業，做為台北市產業發展的第二個加速器（Accelerator），具體規劃如下：

第一，利用花博園區週邊空間，包括兒童樂園與動物園舊址，作為台北二次元公園的用地。這個區塊週邊鄰近河濱公園，又有北美館、台北故事館，可以讓孩子放電一整天不無聊。

第二，園區內以台灣原創的角色與品牌為主軸，讓台灣的創作者與作品進駐，民眾可以與這些台灣原創的角色的塑像拍照、打卡，成為台北市的新景點。

第三，每個週末舉行小型不同主題的展售會。創作者只需要提供商品，由專業的公共協會負責營運，大幅降低攤位租金與人力成本，形成固定的市集，創作者不需要再辛苦的到處打游擊，讓不論是原創或是同人創作者都能有曝光的機會。

第四，考量永續經營，開放讓企業贊助，我們將設置專區讓國內外的遊戲與影視內容業者在園區內宣傳行銷，傳說對決的「凡恩」、天堂M的「騎士」、Marvel的「鋼鐵人」、DC的「蝙蝠俠」，都可以付費在園區設置塑像，或舉辦宣傳活動。

第五，園區一體化設計。如同迪士尼樂園，從入口到出口，所有的環境、設施、造景都有一致設計，園區內的消費可以提供特殊折扣，例如，只要符合特定主題的dress code，園區內的消費，可以打折給coser玩家。讓這裡成為實體化的虛擬樂園。

第六，扶植原創產業。在園區內定期開設工作坊與課程，幫助有心投入創作的年輕朋友，能夠獲得從創作技術到商業運作的知識與輔導。

第七，定期於花博場館舉辦大型動漫嘉年華與同人誌展售會。帶動全國圖像創作產業發展。