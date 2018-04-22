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還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

侯友宜：馬英九樂與我並肩作戰

還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

2018-04-22 08:00聯合報 記者楊濡嘉魏莨伊葉英豪王敏旭郭政芬卜敏正張裕珍／報導

新任總統府祕書長陳菊總是深色或偏冷色調外套配圍巾，圍巾的變化比外套多。 記者劉學...
新任總統府祕書長陳菊總是深色或偏冷色調外套配圍巾，圍巾的變化比外套多。 記者劉學聖／攝影
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新任總統府祕書長陳菊最近曝光率超高，也讓人注意到她的穿著打扮，除了「捲捲頭像花瓣一樣包著圓圓臉」的花媽頭，長褲、長外套加條長圍巾的穿著，也成為獨特的花媽裝。新北市長參選人候友宜腳上的一雙黑布鞋，最近詢問度超高，打聽功夫鞋哪裡買得到。

柯文哲球鞋配西裝 陸網民熱議

2017年台北市長柯文哲（左）雙城論壇到中國大陸國台辦主任張志軍（右）會面時穿著...
2017年台北市長柯文哲（左）雙城論壇到中國大陸國台辦主任張志軍（右）會面時穿著黃色球鞋，成為關注焦點。 圖／聯合報系資料照片
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若說起治人物的穿衣哲學，台北市長柯文哲不按牌理出牌的「球鞋配西裝」，絕對讓人忘不了。去年7月他前往上海參加雙城論壇，和與大陸國台辦主任張志軍和上海市長應勇會面時，藍色襯衫加黑色西褲，和對方穿著無異，但低頭看他腳下，一雙黑底亮黃色鞋帶的美津濃運動鞋，與身旁穿著標準黑皮鞋的張志軍、應勇形成極大對比。「柯文哲的球鞋」意外成為雙城輪壇外，大陸網民熱議的話題。

柯文哲談到自己的穿衣哲學說「務實最基礎」，以前當台大醫生時，就不愛打領帶、穿西裝，只有不得已的場合才會穿西裝。2016年出訪日本，他入境隨俗，穿大衣搭配黑皮鞋；2017年世大運開幕，首度穿上一席水藍色西裝加上亮面皮鞋。

圍巾畫龍點睛 花媽也不知「自己有多少條」

過年發小紅包，陳菊曾用亮紫色圍長圍巾配充滿年節喜氣的外套。 圖／聯合報系資料...
過年發小紅包，陳菊曾用亮紫色圍長圍巾配充滿年節喜氣的外套。 圖／聯合報系資料照片
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總統府秘書長陳菊總是一雙黑色鞋子、深色長褲、深色或低調色調外套，外套外面一定圍一條長圍巾，一整身的打扮，圍巾是比較有變化的。「我打圍巾很簡單，只會交叉打個結，或者在脖子上圍一圈。」陳菊說，自己也不太清楚到底有多少條圍巾，挑圍巾也沒什麼大學問，就是舒適，在有冷氣的地方可以保暖。有人認為花媽戴長圍巾，視覺上臉看起來會「長瘦」一點。

陳菊的圍巾多偏低調色，除了素色，即使有花樣圖案，也多是帶灰的藍、大地色系，只有過年期間或在喜氣的場合才會戴亮色圍巾。例如前年過年發小紅包戴了亮紫色長巾，今年則戴亮紅色毛料圍巾主持崗山之眼天空廊道開通典禮。當天她一到場，很多人看到大紅圍巾時略顯驚訝，知道她很重視這個廊道完工啟用。

花媽的圍巾雖然低調，她還是會配搭一下外套，如素色外套配有花樣的；多一點花樣的外套就配單色圍巾。生活裡這樣搭配，競選時的海報也如此，選擇有光澤、紫藍色圍巾讓自己顯得有氣勢。

行動派穿著 侯友宜夾克加布鞋「跑得快」

國民黨新北市長參選人侯友宜（中）總是身穿「夾克、休閒鞋」，幾乎都以「輕便」為考量...
國民黨新北市長參選人侯友宜（中）總是身穿「夾克、休閒鞋」，幾乎都以「輕便」為考量。 記者王敏旭／攝影
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新北市長參選人侯友宜即使在新北市副市長期間， 要看到他穿著畢挺西裝的機會少之又少，平常裝扮幾乎都以夾克等輕便服裝為考量。他最要好的同學、前警大教授葉毓蘭就曾笑著說，侯這樣的打扮和他長年來養成的「行動派」個性有關，在警界服務時，除重要會議外，就是夾克加休閒鞋裝扮，因為這樣隨時都可以「衝鋒攻堅」。

這樣的「行動派」穿著，如今披掛代表國民黨參選新北市長，更是表露無遺。「侯副，你不是黑色外套就是藍色外套ㄟ」、「侯副，你怎都穿著同款式沒有標誌的黑色布鞋？」眼尖選民細心觀察侯友宜一身輕便夾克加休閒款布鞋。

侯的幕僚說，這雙黑色休閒款布鞋，鞋底軟厚，鞋面透氣，完全可應付每天的拜票行程，還能百搭各式褲裝。侯友宜則笑說，夾克好搭配，深色系夾克更好整理。

小花縣長一腳高一腳低 原來穿錯鞋

張花冠前年參加一場活動時，兩隻腳各穿一隻式樣、顏色不同的鞋。 圖／取自張花冠臉書
張花冠前年參加一場活動時，兩隻腳各穿一隻式樣、顏色不同的鞋。 圖／取自張花冠臉書
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嘉義縣長張花冠前年參加一場活動時，兩隻腳各穿一隻式樣、顏色不同的鞋，與韓劇女主角穿錯鞋情節雷同，引起網友熱烈討論，「莫非縣長有在看韓劇？全智賢的新搭法」、「小花花縣長，這是2016最潮的不對稱穿搭法」。張花冠解釋，因為座車內放了太多雙鞋子，一下沒注意就穿錯了。

「 我的穿衣哲學就是舒適、大方、依場合穿！」嘉義縣長張花冠說，平日上班沒有專人協助打理服裝，一切都是自己依照場合、心情搭配。對於「穿錯鞋」事件，她笑說，發生後乾脆將錯就錯，稱「 這是目前世界最流行的穿著」，媒體之後稱她是「嘉義全智賢」，因此之後再不小心穿雙兩腳不同色彩鞋子出場時，她索性不再更換，抱持「自娛娛人」心情，也藉此吸引媒體目光、行銷嘉義。

「 要培養美學觀！」張花冠直言，政治人物的服飾的確重要，也可能引起媒體、公眾注意，造成某些流行趨勢，因此色彩、造型搭配都應該恰當，但也不要因為流行而忘記自己特色，因為最美的女人就是有自信。 她跟著感覺走、相信自己。

兩邊鏟青髮型 最年輕市長林志堅很潮

新竹市長林智堅總是穿筆挺西裝、梳著整齊髮型，常穿著西裝視察趴趴走。 圖／擷取...
新竹市長林智堅總是穿筆挺西裝、梳著整齊髮型，常穿著西裝視察趴趴走。 圖／擷取自林智堅臉書
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新竹市長林智堅總是西裝筆挺、梳著整齊髮型，許多人不知，原來是源自3年前的選舉。當選打選戰，林智堅仿效日本政治人物文宣設計，梳著時下年輕人流行的油頭，兩側削得乾淨俐落，搭配一套西裝，在政壇中顯得清新，海報中也搭配寫「揮別過去、改變現在、迎向未來」，讓選民看見新世代的來臨。

不過，當選最年輕市長的林智堅，「年輕」也是他的包袱，因太過年輕而被質疑能力不足。因此林智堅在不少場合都穿著西裝，有時密集跑工地視察等，也是白襯衫和牛仔褲或西裝褲，展現出專業感。幕僚透露，林智堅常說「做什麼，像什麼。you are what you wear！」在一身筆挺的「制服」上，看得出林智堅投入工作的原則和堅持。

服裝設計學者：看場合搭配適宜穿著

今年3月的台北市聯合婚禮，柯文哲進化了，不僅穿上白西裝、白皮鞋，連絕不打領帶的習...
今年3月的台北市聯合婚禮，柯文哲進化了，不僅穿上白西裝、白皮鞋，連絕不打領帶的習慣，也悄悄改變，改繫領結。 圖／聯合報系資料照片
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觀察政治人物的穿著，實踐大學服裝設計學系主任許鳳玉說，柯文哲無論什麼場合，喜歡輕便為主，穿著球鞋趴趴走，不管哪一種行業，還是看場合和時間、地點，思考是不是可以穿得更正式一點，總不能拜票還要一身正式西裝，會相當不舒服，但如果過於隨便，夾腳拖、涼鞋，也不可能。

育達科技大學時尚造型設計系老師馬惠君表示，柯文哲身為直轄市首長，應該要更為穩重，若要提升專業形象，可以比照行政院長賴清德加上西裝外套，雖然男性能夠變化的幅度較小，但小小調整能更添穩重，說話發言也會感覺更有分量。

馬惠君也觀察到最近曝光率極高的前副總統呂秀蓮，她說，呂因身分、年紀關係，多以裙式套裝為主，早期可能衣服色彩較不鮮明，給人較有距離感，近年服裝色彩變得年輕許多。前幾天在一場活動近距離看見呂秀蓮，呂受限身材與年紀，也固定戴上眼鏡，穿著較難有突破性改變，她建議妝髮可以適當調整，營造不同整體感。

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