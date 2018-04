還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」?

2018-04-22 08:00 聯合報 記者魏莨伊、葉英豪、王敏旭、郭政芬、卜敏正、 聯合報 記者 楊濡嘉 張裕珍 /報導



新任總統府祕書長陳菊總是深色或偏冷色調外套配圍巾,圍巾的變化比外套多。 記者劉學聖/攝影 分享 facebook

新任總統府祕書長陳菊最近曝光率超高,也讓人注意到她的穿著打扮,除了「捲捲頭像花瓣一樣包著圓圓臉」的花媽頭,長褲、長外套加條長圍巾的穿著,也成為獨特的花媽裝。新北市長參選人候友宜腳上的一雙黑布鞋,最近詢問度超高,打聽功夫鞋哪裡買得到。

柯文哲球鞋配西裝 陸網民熱議

2017年台北市長柯文哲(左)雙城論壇到中國大陸國台辦主任張志軍(右)會面時穿著黃色球鞋,成為關注焦點。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

若說起治人物的穿衣哲學,台北市長柯文哲不按牌理出牌的「球鞋配西裝」,絕對讓人忘不了。去年7月他前往上海參加雙城論壇,和與大陸國台辦主任張志軍和上海市長應勇會面時,藍色襯衫加黑色西褲,和對方穿著無異,但低頭看他腳下,一雙黑底亮黃色鞋帶的美津濃運動鞋,與身旁穿著標準黑皮鞋的張志軍、應勇形成極大對比。「柯文哲的球鞋」意外成為雙城輪壇外,大陸網民熱議的話題。

柯文哲談到自己的穿衣哲學說「務實最基礎」,以前當台大醫生時,就不愛打領帶、穿西裝,只有不得已的場合才會穿西裝。2016年出訪日本,他入境隨俗,穿大衣搭配黑皮鞋;2017年世大運開幕,首度穿上一席水藍色西裝加上亮面皮鞋。

圍巾畫龍點睛 花媽也不知「自己有多少條」

過年發小紅包,陳菊曾用亮紫色圍長圍巾配充滿年節喜氣的外套。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

總統府秘書長陳菊總是一雙黑色鞋子、深色長褲、深色或低調色調外套,外套外面一定圍一條長圍巾,一整身的打扮,圍巾是比較有變化的。「我打圍巾很簡單,只會交叉打個結,或者在脖子上圍一圈。」陳菊說,自己也不太清楚到底有多少條圍巾,挑圍巾也沒什麼大學問,就是舒適,在有冷氣的地方可以保暖。有人認為花媽戴長圍巾,視覺上臉看起來會「長瘦」一點。

陳菊的圍巾多偏低調色,除了素色,即使有花樣圖案,也多是帶灰的藍、大地色系,只有過年期間或在喜氣的場合才會戴亮色圍巾。例如前年過年發小紅包戴了亮紫色長巾,今年則戴亮紅色毛料圍巾主持崗山之眼天空廊道開通典禮。當天她一到場,很多人看到大紅圍巾時略顯驚訝,知道她很重視這個廊道完工啟用。

花媽的圍巾雖然低調,她還是會配搭一下外套,如素色外套配有花樣的;多一點花樣的外套就配單色圍巾。生活裡這樣搭配,競選時的海報也如此,選擇有光澤、紫藍色圍巾讓自己顯得有氣勢。

行動派穿著 侯友宜夾克加布鞋「跑得快」

國民黨新北市長參選人侯友宜(中)總是身穿「夾克、休閒鞋」,幾乎都以「輕便」為考量。 記者王敏旭/攝影 分享 facebook

新北市長參選人侯友宜即使在新北市副市長期間, 要看到他穿著畢挺西裝的機會少之又少,平常裝扮幾乎都以夾克等輕便服裝為考量。他最要好的同學、前警大教授葉毓蘭就曾笑著說,侯這樣的打扮和他長年來養成的「行動派」個性有關,在警界服務時,除重要會議外,就是夾克加休閒鞋裝扮,因為這樣隨時都可以「衝鋒攻堅」。

這樣的「行動派」穿著,如今披掛代表國民黨參選新北市長,更是表露無遺。「侯副,你不是黑色外套就是藍色外套ㄟ」、「侯副,你怎都穿著同款式沒有標誌的黑色布鞋?」眼尖選民細心觀察侯友宜一身輕便夾克加休閒款布鞋。

侯的幕僚說,這雙黑色休閒款布鞋,鞋底軟厚,鞋面透氣,完全可應付每天的拜票行程,還能百搭各式褲裝。侯友宜則笑說,夾克好搭配,深色系夾克更好整理。

小花縣長一腳高一腳低 原來穿錯鞋

張花冠前年參加一場活動時,兩隻腳各穿一隻式樣、顏色不同的鞋。 圖/取自張花冠臉書 分享 facebook

嘉義縣長張花冠前年參加一場活動時,兩隻腳各穿一隻式樣、顏色不同的鞋,與韓劇女主角穿錯鞋情節雷同,引起網友熱烈討論,「莫非縣長有在看韓劇?全智賢的新搭法」、「小花花縣長,這是2016最潮的不對稱穿搭法」。張花冠解釋,因為座車內放了太多雙鞋子,一下沒注意就穿錯了。

「 我的穿衣哲學就是舒適、大方、依場合穿!」嘉義縣長張花冠說,平日上班沒有專人協助打理服裝,一切都是自己依照場合、心情搭配。對於「穿錯鞋」事件,她笑說,發生後乾脆將錯就錯,稱「 這是目前世界最流行的穿著」,媒體之後稱她是「嘉義全智賢」,因此之後再不小心穿雙兩腳不同色彩鞋子出場時,她索性不再更換,抱持「自娛娛人」心情,也藉此吸引媒體目光、行銷嘉義。

「 要培養美學觀!」張花冠直言,政治人物的服飾的確重要,也可能引起媒體、公眾注意,造成某些流行趨勢,因此色彩、造型搭配都應該恰當,但也不要因為流行而忘記自己特色,因為最美的女人就是有自信。 她跟著感覺走、相信自己。

兩邊鏟青髮型 最年輕市長林志堅很潮

新竹市長林智堅總是穿筆挺西裝、梳著整齊髮型,常穿著西裝視察趴趴走。 圖/擷取自林智堅臉書 分享 facebook

新竹市長林智堅總是西裝筆挺、梳著整齊髮型,許多人不知,原來是源自3年前的選舉。當選打選戰,林智堅仿效日本政治人物文宣設計,梳著時下年輕人流行的油頭,兩側削得乾淨俐落,搭配一套西裝,在政壇中顯得清新,海報中也搭配寫「揮別過去、改變現在、迎向未來」,讓選民看見新世代的來臨。

不過,當選最年輕市長的林智堅,「年輕」也是他的包袱,因太過年輕而被質疑能力不足。因此林智堅在不少場合都穿著西裝,有時密集跑工地視察等,也是白襯衫和牛仔褲或西裝褲,展現出專業感。幕僚透露,林智堅常說「做什麼,像什麼。you are what you wear!」在一身筆挺的「制服」上,看得出林智堅投入工作的原則和堅持。

服裝設計學者:看場合搭配適宜穿著

今年3月的台北市聯合婚禮,柯文哲進化了,不僅穿上白西裝、白皮鞋,連絕不打領帶的習慣,也悄悄改變,改繫領結。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

觀察政治人物的穿著,實踐大學服裝設計學系主任許鳳玉說,柯文哲無論什麼場合,喜歡輕便為主,穿著球鞋趴趴走,不管哪一種行業,還是看場合和時間、地點,思考是不是可以穿得更正式一點,總不能拜票還要一身正式西裝,會相當不舒服,但如果過於隨便,夾腳拖、涼鞋,也不可能。

育達科技大學時尚造型設計系老師馬惠君表示,柯文哲身為直轄市首長,應該要更為穩重,若要提升專業形象,可以比照行政院長賴清德加上西裝外套,雖然男性能夠變化的幅度較小,但小小調整能更添穩重,說話發言也會感覺更有分量。

馬惠君也觀察到最近曝光率極高的前副總統呂秀蓮,她說,呂因身分、年紀關係,多以裙式套裝為主,早期可能衣服色彩較不鮮明,給人較有距離感,近年服裝色彩變得年輕許多。前幾天在一場活動近距離看見呂秀蓮,呂受限身材與年紀,也固定戴上眼鏡,穿著較難有突破性改變,她建議妝髮可以適當調整,營造不同整體感。