親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

美報告關切外勞人權 勞部：採國民待遇原則

2018-04-21 22:22中央社 台北21日電

美國國務院公布年度人權報告，報告談及台灣時，指出台灣尊重言論自由，獨立媒體活躍，但也表達對台灣外籍勞工人權關切。勞動部則回應外勞採國民待遇原則，適用國內勞動法令。

美國國務院於當地時間20日公布2017年年度人權報告。在對台部分共有7大項，報告指出，總統蔡英文2016年當選，成為台灣第一位女性總統。台灣女性參政比例高，約38%議員為女性。柬埔寨出生的林麗蟬在2016年國會選舉中出線，成為台灣歷史上第一位新住民立法委員，此外，立法院還有6名原住民立委席次。

在勞工權益保障部分，報告指出，台灣法律規定勞工組建和參加獨立工會、罷工與集體談判的權利。但台灣工會的密度僅5.8%，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的16%平均值，公司員工人數少於30人的中小企業員工只能透過職業公會或工會爭取權利。

報告指出，台灣法律雖然禁止一切形式的強制勞動，也制定處罰細則，但因為法院多半判決輕罪或罰款，不足發揮有效威懾作用，這類強制勞動常發生在家政服務、農漁業、製造業與建築業等行業，外勞最容易遭到剝削。

對此，勞動部回應，台灣對外勞基本上採國民待遇原則，即外勞來台工作，一律適用國內勞動法令。至於家事類勞工，因工作條件特殊，不分本外勞，現行均無適用勞基法情形。

勞動部指出，為保護外勞權益，已建立完整的外勞保護體系，禁止強迫勞動，且設置雙語免付費1955申訴管道，以及外勞提前解約需經地方政府驗證機制等，避免外勞因申訴，而遭雇主任意遣返，將持續進行法令宣導，並對於違法雇主及仲介予以處罰。另外，為改善家事類勞工休假權益，勞動部目前正規劃喘息計畫，以兼顧外勞及被看護者權益。

至於報告中提及，勞基法處罰因為法院多半判決輕罪或罰款，不足發揮有效威懾作用部分，勞動部次長施克和說，將罰款提高的部分涉及母法修法，還需要取得社會共識。

施克和也說，勞動部是訂定一些裁罰原則，再交由地方政府針對雇主違法樣態訂定裁罰基準。勞動部也鼓勵地方行政裁量基準可依照比例原則、違法樣態等做相關處置。

外勞勞動部

相關新聞

接任總統府秘書長今生效 陳菊第一個行程是…

2018-04-21 17:02

羅智強為中華民國募100萬讚 張善政拍影片挺

2018-04-21 13:31

賴清德參拜保安宮 沒跟柯文哲同台

2018-04-21 13:31

反深澳公投連署趕進度 國民黨團目標下周一提案

2018-04-21 11:36

羅智強為中華民國募百萬讚 張善政來讚聲

2018-04-21 11:11

退休警消23日上街 夜宿總統官邸

2018-04-21 00:38

看得到、吃不到？ 年功俸提高 年輕警消無感

2018-04-21 00:29

陳抗前夕 內政部宣布幫基層警消加薪

2018-04-21 00:25

獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26

陳俞融議員初選落敗提申訴 民進黨：黨中央會受理

2018-04-20 18:30

政府提高警察年供俸 基層警：年金都砍到見骨了

2018-04-20 18:14

台紐原民貿易合作考察團進軍紐西蘭市場

2018-04-20 18:11

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

2018-04-21 11:00

獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

2018-04-21 08:00

共軍例行性演練？孫大千：嘴炮對火炮

2018-04-21 09:12

我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31

老驥伏櫪、志在千里？ 馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

2018-04-21 17:53

市長初選競選經費公布了！黃偉哲花了3327萬元

2018-04-21 11:27

只我總統往賀史國？扁：是從來沒有發生過的國際孤立

2018-04-21 19:47

吳茂昆被爆料不斷 包正豪：寧被羞辱還要巴著位置？

2018-04-21 10:00

侯友宜談訪馬英九 「馬前總統就像教授一樣」

2018-04-21 11:42

史國改名 台灣正名？總統：我們國家名稱不是很清楚嗎？

2018-04-21 00:58

蘇貞昌再選新北 朱學恒：一再吃保生大帝豆腐太過了

2018-04-21 14:22

【即時短評】一場沒有主角的電視政見辯論

2018-04-21 18:15

朱立倫端黃金催生台灣「洛杉磯」 李昌鈺也湊一腳

2018-04-21 09:00

接任總統府秘書長今生效 陳菊第一個行程是…

2018-04-21 17:02

結束史瓦濟蘭行 蔡總統：已交辦提出一套「非洲計畫」

2018-04-21 13:45

羅智強為中華民國募百萬讚 張善政來讚聲

2018-04-21 11:11

柯文哲是民進黨大麻煩？段宜康：我不是柯黑是柯抖

2018-04-21 11:47

國民黨雙北議員初選名人牌 蔣萬安、江啟臣雙帥都下海

2018-04-21 20:08

吳茂昆東華校長任內 一年請假160天

2018-04-21 00:30

台北市若贏不了 鍾小平：侯友宜贏了又怎樣

2018-04-21 14:23

再次上香保生大帝 蘇貞昌：祂了解我一心想做事

2018-04-21 11:20

禮讓柯文哲？柯建銘：民進黨的一個大麻煩

2018-04-21 00:41

退伍軍人再就業不易 退輔會提供穩定津貼

2018-04-21 18:15

蘇貞昌虧李四川 「你出來選我就不敢出來選了」

2018-04-21 10:19

大巨蛋先完工 鍾小平：讓趙藤雄看得到吃不到

2018-04-21 15:11

鍾小平：韓國瑜在高雄會當選、打敗陳其邁

2018-04-21 15:45

總統出訪媒體失焦 校長：勿談論友邦王妃是非

2018-04-21 22:40

藍初選辯論先轟民進黨 孫大千：有勇氣就快提人選

2018-04-21 13:42

藍北市長初選辯論 鍾小平批其他3人不夠格

2018-04-21 14:13

「天后」利菁提問振興觀光 藍參選人打故宮牌

2018-04-21 15:22

遼寧號走東不走西 學者：反美意味濃厚

2018-04-21 16:58

選議員照片修過頭合規定？國民黨：猴別P成馬就好

2018-04-21 13:41

黃偉哲初選費用3327萬 高思博：太低我不信

2018-04-21 15:10

遼寧海事局連發3條航行警告 疑國產航艦即將海試

2018-04-21 12:09

抗議徐國勇失言 反深澳電廠自救會要他道歉

2018-04-21 00:49

觀察站／綠軍改隱憂… 就怕又被自家人翻盤

2018-04-21 00:14

李家同：學術界不應成為政黨鬥爭戰場

2018-04-21 19:48

中共遼寧號航艦 上午通過宮古海峽進入東海

2018-04-21 18:59

蔡總統出訪返國 這次是4架F-16伴飛

2018-04-21 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top