美報告關切外勞人權 勞部：採國民待遇原則

2018-04-21 22:22 中央社 台北21日電



美國國務院公布年度人權報告，報告談及台灣時，指出台灣尊重言論自由，獨立媒體活躍，但也表達對台灣外籍勞工人權關切。勞動部則回應外勞採國民待遇原則，適用國內勞動法令。

美國國務院於當地時間20日公布2017年年度人權報告。在對台部分共有7大項，報告指出，總統蔡英文2016年當選，成為台灣第一位女性總統。台灣女性參政比例高，約38%議員為女性。柬埔寨出生的林麗蟬在2016年國會選舉中出線，成為台灣歷史上第一位新住民立法委員，此外，立法院還有6名原住民立委席次。

在勞工權益保障部分，報告指出，台灣法律規定勞工組建和參加獨立工會、罷工與集體談判的權利。但台灣工會的密度僅5.8%，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的16%平均值，公司員工人數少於30人的中小企業員工只能透過職業公會或工會爭取權利。

報告指出，台灣法律雖然禁止一切形式的強制勞動，也制定處罰細則，但因為法院多半判決輕罪或罰款，不足發揮有效威懾作用，這類強制勞動常發生在家政服務、農漁業、製造業與建築業等行業，外勞最容易遭到剝削。

對此，勞動部回應，台灣對外勞基本上採國民待遇原則，即外勞來台工作，一律適用國內勞動法令。至於家事類勞工，因工作條件特殊，不分本外勞，現行均無適用勞基法情形。

勞動部指出，為保護外勞權益，已建立完整的外勞保護體系，禁止強迫勞動，且設置雙語免付費1955申訴管道，以及外勞提前解約需經地方政府驗證機制等，避免外勞因申訴，而遭雇主任意遣返，將持續進行法令宣導，並對於違法雇主及仲介予以處罰。另外，為改善家事類勞工休假權益，勞動部目前正規劃喘息計畫，以兼顧外勞及被看護者權益。

至於報告中提及，勞基法處罰因為法院多半判決輕罪或罰款，不足發揮有效威懾作用部分，勞動部次長施克和說，將罰款提高的部分涉及母法修法，還需要取得社會共識。

施克和也說，勞動部是訂定一些裁罰原則，再交由地方政府針對雇主違法樣態訂定裁罰基準。勞動部也鼓勵地方行政裁量基準可依照比例原則、違法樣態等做相關處置。