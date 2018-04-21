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美報告關切台外勞 外交部：推動落實人權保障

2018-04-21 20:33中央社 台北21日電

美國國務院公布年度人權報告，對在台外籍勞工人權表達關切。外交部今天表示，針對外勞...
美國國務院公布年度人權報告，對在台外籍勞工人權表達關切。外交部今天表示，針對外勞權益問題，相關部會將持續透過立法、加強法規執行等方式，以落實相關人權保障。。 聯合報系資料照片／記者高彬原攝影
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美國國務院公布年度人權報告，對在台外籍勞工人權表達關切。外交部今天表示，針對外勞權益問題，相關部會將持續透過立法、加強法規執行等方式，以落實相關人權保障。

美國國務院20日公布2017年度人權報告。報告指出，台灣法律雖然禁止一切形式的強制勞動，也制定處罰細則，但因為法院多半判決輕罪或罰款，不足發揮有效威懾作用。這類強制勞動常發生在家政服務、農漁業、製造業與建築業等行業，外勞最容易遭到剝削。

在勞動歧視方面，報告指出，台灣勞動法規禁止一切形式歧視，但人權團體指出，由於勞工擔心遭到雇主報復，許多就業歧視案件並未通報，也有部分報告指出，殘疾人士與愛滋病帶原者仍容易遭到就業歧視。

對於美國人權報告有關台灣的內容，外交部發言人李憲章告訴中央社記者，保障人權是政府重要施政目標，台美雙方也針對相關議題保持密切聯繫、溝通。外交部感謝美方在報告中納入台灣針對提升人權的相關努力，包括進行司法改革的成效等。

外交部發言人李憲章。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
外交部發言人李憲章。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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針對報告關注的在台外籍勞工權益，李憲章說，「相關部會將持續透過立法、加強法規執行及宣導等方式，有計畫地落實我國相關人權保障」。

此外，他表示，台美雙方基於民主、人權等共享價值，將持續就提升國際人權進行合作，盼共同為提升國際人權做出貢獻。

外勞國務院

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