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國民黨雙北議員初選名人牌 蔣萬安、江啟臣雙帥都下海

2018-04-21 20:08聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨台中市立委江啟臣今天跨區雙北，陪參與雙北市議員黨內初選新人掃街爭取支持。圖...
國民黨台中市立委江啟臣今天跨區雙北，陪參與雙北市議員黨內初選新人掃街爭取支持。圖／江啟臣辦公室提供
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國民黨雙北市議員初選民調陸續展開，不少新人為求突圍而出，紛紛打出名人牌，除新北市長提名人侯友宜，原被視為年底台北市長強棒的立委蔣萬安，曾爭取黨提名參選台中市長的立委江啟臣，「黨團雙帥」也成為議員參選人搶手的助選員。

此外，「正馬軍」台北市議員參選人鍾沛君，明天上午九時將邀曾對行政院長賴清德喊出「一生監督你一人」的台南市議員謝龍介陪同一起前往台北市文山區木柵市場掃街爭取支持，衝刺人氣。

而與鍾沛君同屬「馬郝朱」連線的另一台北市議員擬參選人黃子哲，明天上午10時則是祭出由其他連線成員，包含台北市議員擬參選人徐巧芯、游淑慧，新北市議員擬參選人江怡臻跨區相挺至台北市北投區自強市場掃街，互相拉抬。

國民黨雙北市議員初選至今，蔣萬安已先後幫新北市議員擬參選人葉元之、台北市議員擬參選人鍾沛君、黃子哲與耿葳等人站台，輔選範圍早跨出淡水河。江啟臣今起也先後陪台北市議員擬參選人陳孝威與新北市議員擬參選人簡皇譽掃街，一起拚人氣。

今天江啟臣陪同陳孝威掃街時，還在民眾起鬨下，在里長辦公室與陳孝威比伏地挺身次數，展現誠意。而江啟臣陪簡皇譽車隊掃街出發時，高喊「簡皇譽將起程（江啟臣）」，讓自己名字與簡巧妙連結，善盡輔選的承諾。

江啟臣表示，國民黨面臨年輕人「少子化」困境，所有敢於踏出腳步的年輕人，都應該用行動鼓勵，讓國民黨能早日脫離「少子化」困境，也盼能因此爭取更多年輕人支持國民黨。

鍾沛君表示，很多婆婆媽媽媽在電視上看到她與謝龍介同台上政論節目後，都跟她反應超欣賞謝，盼可見謝一面，邀謝陪同掃街，算是另類選服，也可就近學習謝的戰力。

江啟臣國民黨

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