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馮光遠：柯文哲沒有核心價值 僅是收割者

2018-04-21 19:59中央社 台北21日電

作家馮光遠。 圖／聯合報系資料照片
作家馮光遠。 圖／聯合報系資料照片
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曾於2014年參選台北市長的作家馮光遠表示，台北市長柯文哲沒有核心價值，先前會當選是因為他藉著那時候的公民運動，包括洪仲丘事件、太陽花學運等，成為議題的「收割者」。

馮光遠下午出席由台灣北社主辦、台灣社等團體協辦的論壇，主題為「看柯文哲談台灣危機」。他表示，回顧2014年，柯文哲會當選是因為受到白玫瑰運動、洪仲丘事件、太陽花學運等公民運動的影響。

馮光遠表示，柯文哲沒有核心價值，他的價值就是「收割」，把議題一個一個收割。2014年當時氣氛下，民眾很擔心代表中國國民黨參選台北市長的連勝文當選，因此支持自稱是第三勢力、白色力量的柯文哲。

針對台北市長選舉，馮光遠受訪時表示，國民黨有國民黨的價值、民主進步黨也有自己的價值，但是柯文哲沒有價值，「這個最危險」。

北社社長李川信受訪時說，因柯文哲的人格特質、能力等因素，他不適合繼續擔任台北市長。他期待民進黨作為執政黨，推出自己的人選參加台北市長選舉；民進黨有責任、義務推出人選，參加首都市長選舉，「這才不失為一個執政黨應有的態度」，也為台灣人民負責任。

台灣社社長張葉森則說，今天的論壇要呼籲民進黨提出自己的台北市長候選人，也呼籲大家，從現在開始「要跟柯文哲說掰掰」。

對於台北市長選舉，民進黨至今尚未決定是否推出自己的人選。但民進黨黨內已有前副總統呂秀蓮、立法委員姚文智等人表態有意參選。

出席論壇的扁聯會理事長郭正典表示，有許多地方都需要小心柯文哲，包括他的能力問題。具外科醫生背景的柯文哲是沒有行政經驗的政治素人，但台北市長是很重要的職位。

李川信則認為，如果柯文哲連任台北市長，下一步很可能就是挑戰選總統。

對於近來柯文哲在台北市長選情民調仍居高位，李川信表示，這是因為民進黨、國民黨都還沒推出明確的人選，缺乏明確標的可以比較。

柯文哲民進黨太陽花學運

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