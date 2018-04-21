多圖／蔡英文首度出訪史瓦濟蘭 精彩時刻都在這

2018-04-21 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統上任後首度出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，台灣時間17日上午啟程後，在當地參訪4天3夜，今天（21日）中午返抵國門。這趟非洲行，蔡總統受到史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世熱情款待，她在史國王宮發表演說、穿上當地傳統服飾，也獲邀參與史國獨立建國50周年、史王50歲生日的「雙慶儀式」。此外，蔡總統也與台商我國駐史國技術團茶敘座談。