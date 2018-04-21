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老驥伏櫪、志在千里？馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

多圖／蔡英文首度出訪史瓦濟蘭 精彩時刻都在這

2018-04-21 18:17聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統上任後首度出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，台灣時間17日上午啟程後，在當地參訪4天3夜，今天（21日）中午返抵國門。這趟非洲行，蔡總統受到史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世熱情款待，她在史國王宮發表演說、穿上當地傳統服飾，也獲邀參與史國獨立建國50周年、史王50歲生日的「雙慶儀式」。此外，蔡總統也與台商我國駐史國技術團茶敘座談。

蔡總統這次出訪史瓦濟蘭，本報記者也隨行採訪報導，以下就透過鏡頭，來回顧蔡總統在史國的精彩時刻。

蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」。記者周佑政／攝影
蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」。記者周佑政／攝影
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蔡總統在史瓦濟蘭王宮發表演說。記者周佑政／攝影
蔡總統在史瓦濟蘭王宮發表演說。記者周佑政／攝影
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蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」。記者周佑政／攝影
蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」。記者周佑政／攝影
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蔡總統在史瓦濟蘭當地時間17日下午抵達史國，史國國王恩史瓦帝三世（前左四）與重要...
蔡總統在史瓦濟蘭當地時間17日下午抵達史國，史國國王恩史瓦帝三世（前左四）與重要官員親自接機。記者周佑政／攝影
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蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」，在上萬史國群眾前發表演說。記者周...
蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」，在上萬史國群眾前發表演說。記者周佑政／攝影
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蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」，現場有史國軍機衝場。記者周佑政／...
蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」，現場有史國軍機衝場。記者周佑政／攝影
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蔡總統參訪「史京政府醫院」時，接受史瓦濟蘭經濟暨企劃發展部長項古聖親王邀請，穿上...
蔡總統參訪「史京政府醫院」時，接受史瓦濟蘭經濟暨企劃發展部長項古聖親王邀請，穿上史國傳統服飾。記者周佑政／攝影
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蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」，現場有史國軍機衝場。記者周佑政／...
蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」，現場有史國軍機衝場。記者周佑政／攝影
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蔡總統專機進入我國領空後，空軍派出4架F-16伴飛。記者周佑政／攝影
蔡總統專機進入我國領空後，空軍派出4架F-16伴飛。記者周佑政／攝影
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蔡總統訪問史瓦濟蘭行程，當地時間20日下午準備離開，史國國王恩史瓦帝三世親自送機...
蔡總統訪問史瓦濟蘭行程，當地時間20日下午準備離開，史國國王恩史瓦帝三世親自送機。記者周佑政／攝影
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蔡總統接受史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（左一）贈勳後，與史王及王妃（左三至至九）合影...
蔡總統接受史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（左一）贈勳後，與史王及王妃（左三至至九）合影。記者周佑政／攝影
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蔡總統向史瓦濟蘭故王索布札二世陵寢獻花致意，並參觀紀念館。記者周佑政／攝影
蔡總統向史瓦濟蘭故王索布札二世陵寢獻花致意，並參觀紀念館。記者周佑政／攝影
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蔡總統參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團，親手摘取火龍果。記者周佑政／攝影
蔡總統參訪中華民國駐史瓦濟蘭技術團，親手摘取火龍果。記者周佑政／攝影
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蔡總統向史瓦濟蘭故王索布札二世陵寢獻花致意，並參觀紀念館。記者周佑政／攝影
蔡總統向史瓦濟蘭故王索布札二世陵寢獻花致意，並參觀紀念館。記者周佑政／攝影
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蔡總統參訪在史瓦濟蘭設廠的台商南緯公司。記者周佑政／攝影
蔡總統參訪在史瓦濟蘭設廠的台商南緯公司。記者周佑政／攝影
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蔡總統參訪「史京政府醫院」時，接受史瓦濟蘭經濟暨企劃發展部長項古聖親王邀請，穿上...
蔡總統參訪「史京政府醫院」時，接受史瓦濟蘭經濟暨企劃發展部長項古聖親王邀請，穿上史國傳統服飾。記者周佑政／攝影
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蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」。記者周佑政／攝影
蔡總統訪問史瓦濟蘭重頭戲，參與史國「雙慶儀式」。記者周佑政／攝影
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史瓦濟蘭恩史瓦帝三世國際機場，掛上史國雨中華民國國旗。記者周佑政／攝影
史瓦濟蘭恩史瓦帝三世國際機場，掛上史國雨中華民國國旗。記者周佑政／攝影
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蔡總統出訪非洲，17日總統專機啟程後，空軍派出4架幻象2000伴飛。記者周佑政／...
蔡總統出訪非洲，17日總統專機啟程後，空軍派出4架幻象2000伴飛。記者周佑政／攝影
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