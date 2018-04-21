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老驥伏櫪、志在千里？馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

老驥伏櫪、志在千里？ 馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

2018-04-21 17:53聯合報 記者周志豪╱即時報導

前總統馬英九卸任至今動作頻頻，除頻繁勤走基層，也積極參與社會公益活動。 圖／聯合...
前總統馬英九卸任至今動作頻頻，除頻繁勤走基層，也積極參與社會公益活動。 圖／聯合報系資料照片
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前總統馬英九卸任至今動作頻頻，除頻繁勤走基層，也積極參與社會公益活動。農曆春節期間發送的狗年春聯，更引發搶領風潮，人氣回升。3月底，馬英九再邀宴過去歷任發言人餐敘，號召子弟兵動作，也被解讀是有意保持能量，老驥伏櫪。

與會人士表示，其實馬英九去年卸任滿一年時，就曾邀過去在總統府的發言人餐敘，關心大家的近況，上個月的春酒餐敘也是如此，餐敘過程，並未聊到嚴肅政治議題。

但該與會人士也不諱言，大家都是原馬團隊的一員，都是馬英九永遠的子弟兵，若馬真的有什麼需要，一聲令下大家當然會歸隊幫忙。

不過另一與會人士透露，馬英九在這次餐敘過程，雖多數時間都在討論運動與卸任後走訪台灣各地心得，但過程中也仍忍不住抱怨，對檢調這段時間以來，一再透過放話質疑馬涉賤賣黨產，讓馬頗不以為然。

馬英九今年農曆春節過後，邀請過去任總統時，包含王郁琦、羅智強、范姜泰基、李佳霏、馬瑋國、殷瑋與陳以信等七位先後任發言人，以及前總統府副秘書長蕭旭成等舊屬在台北春酒餐敘，其中除殷瑋人在澳洲外，全員到齊。

特別的是，這次餐敘也邀正參選台北市議員中的「現任正馬軍」，馬辦發言人徐巧芯與國民黨發言人鍾沛君以貴賓身分與會，與馬舊發言人團隊餐敘了解過去點滴，也讓兩人能與過去「學長、學姐」交流。

與會人士轉述，馬舊發言人團隊除蕭旭成轉任新北市副祕書長、羅智強參選台北市議員仍在政壇外，王郁琦、陳以信與殷瑋轉往學界，馬瑋國、李佳霏到業界工作，笵姜基泰更是在演戲，各有舞台，餐敘過程馬對大家分享近況也聽得津津有味。

據轉述，范姜基泰會中表示，現在都跟小一、二輪女星對感情戲，還曾被安排要演出強吻女老師劇情，很怕妻子看了不開心，經歷讓馬英九大吃一驚。轉往旅遊業的李佳霏則說，現在不少政府高層出訪都會聯繫她安排，若馬要出國，她也可代為規劃行程。

不過畢竟馬英九卸任後，今年農曆年後人氣不減反升，此次又特別邀子弟兵餐敘，還是引發揣測是老驥伏櫪。與會人士表示，餐敘就是馬英九想對過去團隊表達關心。但也有人分析，馬的動作當然有保持能量意義，但不管馬想法如何，大家都會支持。

馬英九羅智強陳以信

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