接任總統府秘書長今生效 陳菊第一個行程是…

2018-04-21 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



新任總統府秘書長陳菊的人事令今天生效，「陳菊秘書長」第一個行程是到佛光山拜會。

陳菊由民進黨立委邱議瑩等人陪同拜會佛光山，星雲大師親自接待，還贈字「仁心仁德」給陳菊。

蔡英文總統是在本月13日發布總統令：「特任陳菊為總統府秘書長。此令自中華民國107年4月21日生效。」