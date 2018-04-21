憂空汙 綠色和平發起「拒絕深澳」連署

2018-04-21 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府擬擴建深澳火力發電廠，讓環保團體擔心將造成北台灣嚴重空汙問題。綠色和平基金會近日在官方網站發起「以手掩口、拒絕深澳」，號召民眾上傳「以手掩口」照，宣示要乾淨空氣。

此外，綠色和平基金會也在官網同步發起，要經濟部撤回「深澳電廠更新擴建計畫」網路連署，籲網友一人一信，告訴經濟部，大家守護健康和環境永續的決心。

綠色和平基金會表示，在空氣汙染和全球暖化壓力下，全球當前都致力於減少使用燃煤發電，避免造成空汙與嚴重的排碳量，但現在台灣政府卻反其道而行，要新建深澳燃煤電廠，並計畫於2025年陸續運轉。

綠色和平基金會批評，興建燃煤電廠不但違背政府的減煤規劃，更會對北部空氣品質造成嚴重威脅。

綠色和平基金會指出，一座燃煤電廠興建後，就會持續運轉30年；面對高汙染的燃煤發電，政府、環評委員，乃至所有這片土地成員，都要承擔責任和後果，大家不應坐視，「顛簸的台灣能源轉型之路，絕不能再走回頭路。」

為落實反深澳電廠主張，綠色和平基金會發起「以手掩口、拒絕深澳」，號召民眾上傳「以手掩口」照，向政府宣示要呼吸乾淨空氣期待，民眾上傳照片也會在網站的照片牆上展示，一起「拒絕深澳」，目前已有342人響應。

此外，綠色和平基金會還發起，要經濟部立刻撤回「深澳電廠更新擴建計畫」緊急網路連署，盼招募10萬民眾一人一信，向經濟部說出反對深澳電廠，守護健康和永續環境決心。目前為止已募得5萬9556人連署，達成率已近6成。