羅智強為中華民國募100萬讚 張善政拍影片挺

2018-04-21 13:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳洛薇 ／台北報導



總統府前副秘書長羅智強發起「為中華民國，募100萬讚」，公布「中華民國讚」粉絲專頁，號召網友按讚，為中華民國集氣，目標在2020年總統大選前募得100萬讚，成為社群上捍衛中華民國的強大力量。行政院前院長張善政特地錄製「中華民國讚」影片，邀請網友按讚。

張善政在影片中表示，最近很多人對台灣感到憂心，尤其最近中華民國這個名字被打壓、砲轟，甚至有時候提到國家的名字避而不用，讓人家覺得非常不捨。

張善政説，國父在107年以前創立中華民國，到現在有很多可歌可泣的事情，其中有的讓人難過、有的讓人振奮，它都是我們的歷史，應該要非常珍惜。張善政也肯定羅智強成立中華民國讚的粉絲頁，呼籲網友替中華民國集氣加油，到中華民國讚按讚。

羅智強表示，民進黨執政後，內政無能、兩岸失和，危機的源頭，就是民進黨上台後不斷扭曲、斷裂中華民國。國父孫中山創立的中華民國，已漸漸變質為民進黨借殼上市的台獨工具。尤其賴清德自稱台獨工作者，僭越體制地大談務實台獨的三方向六工作，中華民國已面臨嚴重的被掏空危機。他認為，現在最需要的就是凝聚捍衛中華民國的力量。

擁有91萬粉絲的羅智強，貼文常有破萬的按讚數，社群聲量、每周的臉書互動數在各項大數據指標中常保持在第三大，僅次於柯文哲和蔡英文。