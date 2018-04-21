親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

賴清德參拜保安宮 沒跟柯文哲同台

2018-04-21 13:31聯合晚報 記者胡宥心／台北報導

行政院長賴清德（右二）一大早到台北市保安宮參拜。 記者曾吉松／攝影
行政院長賴清德（右二）一大早到台北市保安宮參拜。 記者曾吉松／攝影
分享

行政院長賴清德今天一早就前往台北市大龍峒保安宮祭拜。保安宮向來是選市長必訪「聖地」，民進黨台北市長人選未定，記者詢問賴清德是否有意參選台北市長？賴直回「不是啦」，強調自己是為保安宮文化祭而來。

保安宮文化祭今晚7點開幕，原訂賴清德要與台北市長柯文哲同台剪綵，不過賴清德因有重要行程，因此提早到保安宮參拜。是否刻意避開與柯文哲同台？行政院發言人徐國勇解釋，賴清德下午要回台南，另有重要行程，賴也很久沒回台南了。

保安宮向來是參選市長者必訪聖地，行政院前院長蘇貞昌八年前也在此說不選第三次，決定接受民進黨徵召參選新北市長後，更第一時間悄悄來保安宮，求保生大帝庇佑。台北市前市長郝龍斌也選在保安宮宣布競選連任。

禮讓柯？朱：綠太多政治考量

【記者葉英豪／新北報導】年底台北市選戰，民進黨是否禮讓柯文哲？連民進黨立院總召柯建銘都覺得是大麻煩時，新北市長朱立倫表示，民進黨做了太多政治考量了，不是大家所期待的執政黨。

對於民進黨是否繼續禮讓柯文哲？朱立倫說，民進黨作太多政治考量，反倒無法取得民眾的認同，因為任何政黨都要有政黨了立場。他說，做完全政治的算計，缺乏政黨的立場，不是大家所期待的執政黨。

台北市長柯文哲上午出席松山慈惠堂舉行的萬人淨山健行活動時做暖身操。 記者徐兆玄／...
台北市長柯文哲上午出席松山慈惠堂舉行的萬人淨山健行活動時做暖身操。 記者徐兆玄／攝影
分享

保安宮民進黨賴清德

相關新聞

「天后」利菁提問振興觀光 藍參選人打故宮牌

2018-04-21 15:22

大巨蛋先完工 鍾小平：讓趙藤雄看得到吃不到

2018-04-21 15:11

黃偉哲初選費用3327萬 高思博：太低我不信

2018-04-21 15:10

羅智強為中華民國募100萬讚 張善政拍影片挺

2018-04-21 13:31

憂空汙 綠色和平發起「拒絕深澳」連署

2018-04-21 13:26

反深澳公投連署趕進度 國民黨團目標下周一提案

2018-04-21 11:36

羅智強為中華民國募百萬讚 張善政來讚聲

2018-04-21 11:11

退休警消23日上街 夜宿總統官邸

2018-04-21 00:38

看得到、吃不到？ 年功俸提高 年輕警消無感

2018-04-21 00:29

陳抗前夕 內政部宣布幫基層警消加薪

2018-04-21 00:25

獨／聞師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26

陳俞融議員初選落敗提申訴 民進黨：黨中央會受理

2018-04-20 18:30

政府提高警察年供俸 基層警：年金都砍到見骨了

2018-04-20 18:14

台紐原民貿易合作考察團進軍紐西蘭市場

2018-04-20 18:11

時代力量拚2018 苗栗、嘉義市、屏東縣部屬重兵

2018-04-20 18:10

陳菊任蘇貞昌競選幕僚？蔡英文：現行制度下有一些彈性

2018-04-20 18:05

侯友宜拜會馬英九 兩人暢談一小時

2018-04-20 18:01

吳茂昆案外案？監院調查請假過多 竟一年多沒結果

2018-04-20 17:57

年底屏東縣長選戰　國民黨協調提名蘇清泉參選

2018-04-20 17:57

警消加薪 基層警消：配套做好、人力配置才是根本

2018-04-20 17:42

「挖前輩肉餵你」警消加薪 基層不領情為退休學長叫屈

2018-04-20 16:20

出任蘇貞昌總部主委？陳菊：政務官助選，天經地義

2018-04-20 16:18

高雄市代市長交接 市民不得進市府引抗議

2018-04-20 14:28

內政部宣布為6.5萬警消加薪 月所得增1370元

2018-04-20 14:25

WHA邀請函至今沒下文 衛福部：做最大努力及準備

2018-04-20 14:02

感謝4135個日子！陳菊交棒許立明 現場離情依依

2018-04-20 13:56

柯建銘讚黃煌雄認真有歷史感 勸黃國昌適可而止

2018-04-20 13:53

家長抵制反柯綠議員 柯P：抹紅抹黑太過頭引反彈

2018-04-20 11:24

謝龍介：兩岸戰爭誰會站出來？台南市府局長過半舉手

2018-04-20 11:14

年改議題延燒 張善政：政府應該開源

2018-04-20 11:11

洋蔥產量過剩 恆春洋蔥立院展售

2018-04-20 10:56

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

2018-04-21 11:00

特戰媽媽完成275公里山隘行軍 愛兒送上一吻含淚

2018-04-20 22:36

獨／聞師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

來了！遼寧號與另六艘中共艦艇 正在台灣東方

2018-04-20 23:06

「挖前輩肉餵你」警消加薪 基層不領情為退休學長叫屈

2018-04-20 16:20

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

2018-04-21 08:00

國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

2018-04-20 17:12

我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31

放1桶煤或1桶瓦斯喻深澳電廠 自救會痛罵徐國勇失言

2018-04-20 15:52

共軍例行性演練？孫大千：嘴炮對火炮

2018-04-21 09:12

吳茂昆案外案？監院調查請假過多 竟一年多沒結果

2018-04-20 17:57

出任蘇貞昌總部主委？陳菊：政務官助選，天經地義

2018-04-20 16:18

【重磅快評】面對共機繞台 何不公布攔截影像？

2018-04-20 21:11

吳茂昆被爆料不斷 包正豪：寧被羞辱還要巴著位置？

2018-04-21 10:00

市長初選競選經費公布了！黃偉哲花了3327萬元

2018-04-21 11:27

史國改名 台灣正名？總統：我們國家名稱不是很清楚嗎？

2018-04-21 00:58

政府提高警察年供俸 基層警：年金都砍到見骨了

2018-04-20 18:14

調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26

朱立倫端黃金催生台灣「洛杉磯」 李昌鈺也湊一腳

2018-04-21 09:00

蔡總統：現在國名很清楚 我的態度沒變

2018-04-20 19:11

「放一桶瓦斯」挨批 徐國勇喊冤：形容安全存量遭誤解

2018-04-20 22:36

侯友宜談訪馬英九 「馬前總統就像教授一樣」

2018-04-21 11:42

陳菊出任蘇貞昌競選總部主委？扁「勇哥」：當然不好

2018-04-20 20:14

中共軍機又來了 連續第三天轟六繞台

2018-04-20 18:42

侯友宜拜會馬英九 兩人暢談一小時

2018-04-20 18:01

調查吳茂昆請假逾時？監委解釋：各方說法兜不攏需釐清

2018-04-20 18:54

影／陳菊任蘇競選主委不中立？蔡英文幫腔 有前例可循

2018-04-20 17:03

吳茂昆東華校長任內 一年請假160天

2018-04-21 00:30

禮讓柯文哲？柯建銘：民進黨的一個大麻煩

2018-04-21 00:41

羅智強為中華民國募百萬讚 張善政來讚聲

2018-04-21 11:11

結束史瓦濟蘭行 蔡總統：已交辦提出一套「非洲計畫」

2018-04-21 13:45

蘇貞昌虧李四川 「你出來選我就不敢出來選了」

2018-04-21 10:19

蔡總統談募兵制 多元方案補強初級軍官

2018-04-20 18:37

再次上香保生大帝 蘇貞昌：祂了解我一心想做事

2018-04-21 11:20

柯建銘：柯P是民進黨大麻煩 情勢逼民進黨自己提名

2018-04-20 17:03

青農想婚…年收入兩百萬 卻因全年無休嚇跑對象

2018-04-20 23:54

柯文哲是民進黨大麻煩？段宜康：我不是柯黑是柯抖

2018-04-21 11:47

蘇貞昌再選新北 朱學恒：一再吃保生大帝豆腐太過了

2018-04-21 14:22

阿扁：陳菊當蘇貞昌主委不好 應出來選台北市長

2018-04-20 20:12

蘇嘉全衝突中推人挨批 立法院：本能反應防衛

2018-04-20 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top