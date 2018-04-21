賴清德參拜保安宮 沒跟柯文哲同台

2018-04-21 13:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



行政院長賴清德（右二）一大早到台北市保安宮參拜。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德今天一早就前往台北市大龍峒保安宮祭拜。保安宮向來是選市長必訪「聖地」，民進黨台北市長人選未定，記者詢問賴清德是否有意參選台北市長？賴直回「不是啦」，強調自己是為保安宮文化祭而來。

保安宮文化祭今晚7點開幕，原訂賴清德要與台北市長柯文哲同台剪綵，不過賴清德因有重要行程，因此提早到保安宮參拜。是否刻意避開與柯文哲同台？行政院發言人徐國勇解釋，賴清德下午要回台南，另有重要行程，賴也很久沒回台南了。

保安宮向來是參選市長者必訪聖地，行政院前院長蘇貞昌八年前也在此說不選第三次，決定接受民進黨徵召參選新北市長後，更第一時間悄悄來保安宮，求保生大帝庇佑。台北市前市長郝龍斌也選在保安宮宣布競選連任。

禮讓柯？朱：綠太多政治考量

【記者葉英豪／新北報導】年底台北市選戰，民進黨是否禮讓柯文哲？連民進黨立院總召柯建銘都覺得是大麻煩時，新北市長朱立倫表示，民進黨做了太多政治考量了，不是大家所期待的執政黨。

對於民進黨是否繼續禮讓柯文哲？朱立倫說，民進黨作太多政治考量，反倒無法取得民眾的認同，因為任何政黨都要有政黨了立場。他說，做完全政治的算計，缺乏政黨的立場，不是大家所期待的執政黨。