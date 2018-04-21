反深澳公投連署趕進度 國民黨團目標下周一提案

2018-04-21 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府擬擴建深澳火力發電廠，引發北台灣空氣品質惡化質疑。國民黨團上周六發起「反深澳電廠重起」公投。連署列車今上午開往台北市文山區，黨團副書記長曾銘宗表示，目標下周一向中選會送出提案連署書。

曾銘宗表示，包含黨團立委、國民黨基隆市長提名人謝立功、北北基縣市議員與議員參選新人等，都已投入連署工作，雖連署書尚未彙整，但希望能趕在4月27日前送件成功，讓「反深澳電廠重起」公投能與年底九合一選舉一起投票。

行政院發言人徐國勇表示，公投是人民的權利，只要依法發起，行政院都會予以尊重。

蔡政府執政以來，因能源政策調整，造成台灣中、南部空氣汙染日益嚴重。為表達與民眾站在一起的立場，國民黨3月初發起「護健康、顧未來」公投，推動反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投連署。

目前反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投都已向中選會完成提案，但兩項公投案均被中選會要求要先舉辦聽證會釐清相關爭議。其中，反日本核災食品進口公投聽證會將於下周二上午登場，反空汙公投聽證會則還會確定日期。

為讓主題聚焦，也避免反空汙公投題目不夠明確遭駁回，國民黨團上周六再發起「反深澳電廠重起」公投，並要加速連署進度，避免趕不上4月27日綁年底大選送案期限。

今天上午國民黨資深立委賴士葆與黨團首席副書記長曾銘宗、台北市議員王欣儀等人，也前往台北市木柵市場募集反深澳公投提案連署書。

賴士葆表示，現在有7成民眾民眾反對重起深澳電廠，北台灣6縣市政府更是齊一表態拒絕，訴諸直接民權就是要讓蔡政府看到人民意志，正視民眾心聲。賴強調，反深澳電廠公投與國民黨反空汙公投相輔相成，都是要捍衛民眾呼吸健康。

曾銘宗則說，外國專家已經指出，深澳電廠重起後，將製造相當於160萬輛汽車的空汙值，將嚴重影響北台灣空氣品質；更何況蔡政府為了重起深澳電廠，還打算在保育區蓋防波堤，直接破壞環境，已讓國人無法接受。