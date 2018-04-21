親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆風波不斷
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

市長初選競選經費公布了！黃偉哲花了3327萬元

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

反深澳公投連署趕進度 國民黨團目標下周一提案

2018-04-21 11:36聯合報 記者周志豪╱即時報導

蔡政府擬擴建深澳火力發電廠，引發北台灣空氣品質惡化質疑。國民黨團上周六發起「反深澳電廠重起」公投。連署列車今上午開往台北市文山區，黨團副書記長曾銘宗表示，目標下周一向中選會送出提案連署書。

曾銘宗表示，包含黨團立委、國民黨基隆市長提名人謝立功、北北基縣市議員與議員參選新人等，都已投入連署工作，雖連署書尚未彙整，但希望能趕在4月27日前送件成功，讓「反深澳電廠重起」公投能與年底九合一選舉一起投票。

行政院發言人徐國勇表示，公投是人民的權利，只要依法發起，行政院都會予以尊重。

蔡政府執政以來，因能源政策調整，造成台灣中、南部空氣汙染日益嚴重。為表達與民眾站在一起的立場，國民黨3月初發起「護健康、顧未來」公投，推動反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投連署。

目前反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投都已向中選會完成提案，但兩項公投案均被中選會要求要先舉辦聽證會釐清相關爭議。其中，反日本核災食品進口公投聽證會將於下周二上午登場，反空汙公投聽證會則還會確定日期。

為讓主題聚焦，也避免反空汙公投題目不夠明確遭駁回，國民黨團上周六再發起「反深澳電廠重起」公投，並要加速連署進度，避免趕不上4月27日綁年底大選送案期限。

今天上午國民黨資深立委賴士葆與黨團首席副書記長曾銘宗、台北市議員王欣儀等人，也前往台北市木柵市場募集反深澳公投提案連署書。

賴士葆表示，現在有7成民眾民眾反對重起深澳電廠，北台灣6縣市政府更是齊一表態拒絕，訴諸直接民權就是要讓蔡政府看到人民意志，正視民眾心聲。賴強調，反深澳電廠公投與國民黨反空汙公投相輔相成，都是要捍衛民眾呼吸健康。

曾銘宗則說，外國專家已經指出，深澳電廠重起後，將製造相當於160萬輛汽車的空汙值，將嚴重影響北台灣空氣品質；更何況蔡政府為了重起深澳電廠，還打算在保育區蓋防波堤，直接破壞環境，已讓國人無法接受。

只不過，目前公投案要綁年底地方九合一選舉，估算必須要在4月27日前向中選會遞交第一階段連署書、完成提案，反深澳電廠重起公投提出時間是否過晚？曾銘宗與賴士葆均認為，反深澳電廠重起公投題目明確，只要能趕在下周一提出，有信心成案。

蔡政府擬重起深澳火力發電廠，引發北台灣空氣品質惡化質疑。國民黨團上周六發起「反深...
蔡政府擬重起深澳火力發電廠，引發北台灣空氣品質惡化質疑。國民黨團上周六發起「反深澳電廠重起」公投。連署列車今上午開往台北市文山區，黨團副書記長曾銘宗表示，目標下周一向中選會送出提案連署書。記者周志豪／攝影
分享

公投深澳電廠國民黨

相關新聞

獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

羅智強為中華民國募百萬讚 張善政來讚聲

2018-04-21 11:11

退休警消23日上街 夜宿總統官邸

2018-04-21 00:38

看得到、吃不到？ 年功俸提高 年輕警消無感

2018-04-21 00:29

陳抗前夕 內政部宣布幫基層警消加薪

2018-04-21 00:25

調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26

陳俞融議員初選落敗提申訴 民進黨：黨中央會受理

2018-04-20 18:30

政府提高警察年供俸 基層警：年金都砍到見骨了

2018-04-20 18:14

台紐原民貿易合作考察團進軍紐西蘭市場

2018-04-20 18:11

時代力量拚2018 苗栗、嘉義市、屏東縣部屬重兵

2018-04-20 18:10

陳菊任蘇貞昌競選幕僚？蔡英文：現行制度下有一些彈性

2018-04-20 18:05

侯友宜拜會馬英九 兩人暢談一小時

2018-04-20 18:01

吳茂昆案外案？監院調查請假過多 竟一年多沒結果

2018-04-20 17:57

年底屏東縣長選戰　國民黨協調提名蘇清泉參選

2018-04-20 17:57

警消加薪 基層警消：配套做好、人力配置才是根本

2018-04-20 17:42

「挖前輩肉餵你」警消加薪 基層不領情為退休學長叫屈

2018-04-20 16:20

出任蘇貞昌總部主委？陳菊：政務官助選，天經地義

2018-04-20 16:18

高雄市代市長交接 市民不得進市府引抗議

2018-04-20 14:28

內政部宣布為6.5萬警消加薪 月所得增1370元

2018-04-20 14:25

WHA邀請函至今沒下文 衛福部：做最大努力及準備

2018-04-20 14:02

感謝4135個日子！陳菊交棒許立明 現場離情依依

2018-04-20 13:56

柯建銘讚黃煌雄認真有歷史感 勸黃國昌適可而止

2018-04-20 13:53

家長抵制反柯綠議員 柯P：抹紅抹黑太過頭引反彈

2018-04-20 11:24

謝龍介：兩岸戰爭誰會站出來？台南市府局長過半舉手

2018-04-20 11:14

年改議題延燒 張善政：政府應該開源

2018-04-20 11:11

洋蔥產量過剩 恆春洋蔥立院展售

2018-04-20 10:56

謝長廷投書日媒 籲挺台參加WHA

2018-04-20 08:14

婚姻平權 孫大千：蔡英文打假球三步驟

2018-04-20 08:09

藍諷：民進黨不倒 蛇籠拒馬生意會大好

2018-04-20 06:59

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

影／軍人年改爆衝突 藍委占主席台遭立法院長蘇嘉全推落

2018-04-20 12:38

來了！遼寧號與另六艘中共艦艇 正在台灣東方

2018-04-20 23:06

特戰媽媽完成275公里山隘行軍 愛兒送上一吻含淚

2018-04-20 22:36

獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 張安箴拒道歉

2018-04-21 00:12

藍委竟穿姚文智競選T 「好看才穿 出立院已送民眾」

2018-04-20 13:06

「挖前輩肉餵你」警消加薪 基層不領情為退休學長叫屈

2018-04-20 16:20

國防報告大解密 陸狂秀肌肉台灣只剩嘴砲？

2018-04-20 17:12

我空軍戰機監控繞島轟六K 大陸央視公布我機影像

2018-04-21 02:31

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

2018-04-21 08:00

一句話惹怒史瓦濟蘭國王 「台灣邦交國有瑞士？」

2018-04-21 11:00

放1桶煤或1桶瓦斯喻深澳電廠 自救會痛罵徐國勇失言

2018-04-20 15:52

吳茂昆案外案？監院調查請假過多 竟一年多沒結果

2018-04-20 17:57

內政部宣布為6.5萬警消加薪 月所得增1370元

2018-04-20 14:25

【重磅快評】面對共機繞台 何不公布攔截影像？

2018-04-20 21:11

出任蘇貞昌總部主委？陳菊：政務官助選，天經地義

2018-04-20 16:18

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟興建芝投公路

2018-04-20 14:28

共軍例行性演練？孫大千：嘴炮對火炮

2018-04-21 09:12

史國改名 台灣正名？總統：我們國家名稱不是很清楚嗎？

2018-04-21 00:58

政府提高警察年供俸 基層警：年金都砍到見骨了

2018-04-20 18:14

蘇嘉全動手推藍委 國民黨籲「暴力阿全」認錯道歉

2018-04-20 14:39

吳茂昆被爆料不斷 包正豪：寧被羞辱還要巴著位置？

2018-04-21 10:00

冷眼集 ／共軍侵門踏戶 台灣還在耍嘴皮子

2018-04-20 14:02

調升基層警消年功俸額 資深員警嘆實質意義不大

2018-04-20 19:26

朱立倫端黃金催生台灣「洛杉磯」 李昌鈺也湊一腳

2018-04-21 09:00

綠營擺出總統級規格 侯友宜：歡迎更多重量級人物

2018-04-20 14:53

「放一桶瓦斯」挨批 徐國勇喊冤：形容安全存量遭誤解

2018-04-20 22:36

陳菊出任蘇貞昌競選總部主委？扁「勇哥」：當然不好

2018-04-20 20:14

侯友宜拜會馬英九 兩人暢談一小時

2018-04-20 18:01

中共軍機又來了 連續第三天轟六繞台

2018-04-20 18:42

調查吳茂昆請假逾時？監委解釋：各方說法兜不攏需釐清

2018-04-20 18:54

影／陳菊任蘇競選主委不中立？蔡英文幫腔 有前例可循

2018-04-20 17:03

軍人年改案今闖關付委 綠委爆粗口斥藍委

2018-04-20 12:36

吳茂昆東華校長任內 一年請假160天

2018-04-21 00:30

一點也不台！共軍閩南腔短片秀轟-6K繞台飛航

2018-04-20 14:22

蔡總統：現在國名很清楚 我的態度沒變

2018-04-20 19:11

禮讓柯文哲？柯建銘：民進黨的一個大麻煩

2018-04-21 00:41

柯建銘：柯P是民進黨大麻煩 情勢逼民進黨自己提名

2018-04-20 17:03

避免誤為瑞士 史瓦濟蘭改名伊史瓦帝尼

2018-04-20 14:35

蔡總統談募兵制 多元方案補強初級軍官

2018-04-20 18:37

軍人年改案 柯建銘：估6月中應該會過

2018-04-20 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top