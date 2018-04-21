蔡總統今午返抵國門 將在機場發表談話

2018-04-21 05:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



蔡英文總統17至21日赴友邦史瓦濟蘭訪問，全程五天，停留四天三夜，此次出訪將直飛往返，不會過境其他國家。蔡總統將於今天中午抵達國門，並在桃園機場第一航廈發表「同心永固之旅」返國談話。

蔡總統昨日上午出席史瓦濟蘭國王50大壽暨史瓦濟蘭建國50周年慶典，下午則偕同國家安全會議秘書長李大維、副秘書長蔡明彥、外交部長吳釗燮及駐史瓦濟蘭大使陳經銓等前往我國駐友邦的技術團。

另外，高雄市長陳菊今天將正式接任總統府秘書長。