獨／陳師孟約談檢察官查「諷扁劇」 檢拒道歉

2018-04-21 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



監委陳師孟啟動調查檢察官編導「諷扁」劇。 聯合報資料照片記者曾學仁／攝影 分享 facebook

監察委員陳師孟調查「諷扁劇」20日約談台北地檢署檢察官張安箴，追查2009年參與司法節慶祝大會話劇演出的檢察官是否在嘲弄前總統陳水扁，陳師孟本來希望參與演出的檢察官可以道歉、否則研議懲處，不過，張安箴沒有道歉。

台北地檢署檢察長邢泰釗證實，張安箴是基於對監察委員職權行使的尊重，所以接受調查，但她演出的內容「與扁案無關啊」，沒有道不道歉的問題。

張安箴在司法節慶祝大會演的是一名女毒犯，在被檢察官強制處分前，將上銬的雙手高舉，陳師孟認為如此戲碼在「戲弄」陳水扁，就任後，立第一案調查，鎖定「諷扁劇」是誰的主意，並自今年春節後展開蒐證、調取資料，20日約談張安箴說明。

為找尋調查對象，陳師孟月前以監察院名義發函，透過法務部向台北地檢署調取有關資料，檢方自舊的文書檔案中「撈」出排演話劇的開會通知單，其中，有包含張安箴在內的廿多名檢察官，事情距今超過九年，人事更迭，廿人中有人外派升官、有人離開公職，由於張安箴認為自己演的與扁無關，陳師孟是否擴大調查，目前不得而知。

根據「監察院全球資訊網」的規範，監察委員對公務員的彈劾權、對公務機關的糾舉權，必須具備受調查對象「違法」或「失職」才能啟動，陳師孟調查檢察官們在封閉的場合演的話劇演出，還欲探究編劇動機等，並「未審先判」公開表示希望檢察官能道歉，檢察界多認為已經越權。

另外，也即將接受陳師孟約談的台灣高檢署前檢察官慶啟人說，檢察官沒有違法、沒有失職，如果監委執意約談，「就是濫權」；慶說，她非常擔心陳師孟濫權逼迫檢察官道歉，還說，將戲劇影射成在嘲諷阿扁的是陳師孟自己的想法，「檢察官為何要道歉？」