退休警消23日上街 夜宿總統官邸

2018-04-21 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



退伍軍公教警消團體下周一（23日）將再走上街頭，發動「警消不服從」遊行陳抗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不滿蔡政府力推的公教警消年金改革版本，趕在退撫新制七月一日上路前夕，退伍軍公教警消團體下周一（廿三日）將再走上街頭，發動「警消不服從」遊行陳抗，要夜宿總統官邸、立法院與內政部抗議，呼籲蔡政府重視退休警消權益。

發動的中華民國退警總會理事長耿繼文表示，蔡政府退撫新制「不仁不義、違背誠信、溯及既往」，把公教警消的退休俸砍到見血見骨，卻對警消危勞視而不見，甚至刻意忽略，根本是把警消當「跑堂小弟」，用完即丟，是可忍孰不可忍。

耿繼文說，這次抗爭正是由退撫新制被剝奪最嚴重的警系（含消防、海巡、移民、戶政、矯正）發動，盼讓蔡政府知道警系反彈，並重視警系的危勞，消除警系受到不公平的歧視對待。

「警消不服從」陳情遊行目前規畫下周一下午二時在立法院集結，連續二天抗議行程，將陸續前往監察院、行政院、總統府、總統官邸、內政部、立法院，甚至派游擊隊赴考試院陳情抗議；周一晚上將兵分三路夜宿立院、內政部與總統官邸外。

中華民國退警總會統計，周一陳抗包含各縣市退警協會、退消協會、兩警校各期校友、南台灣正義聯盟、警眷親屬、義警、義消、民防、警友、盟友都會參與，國民黨立院黨團與地方議會黨團也將派出成員聲援。