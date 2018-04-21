看得到、吃不到？ 年功俸提高 年輕警消無感

內政部昨天宣布調整基層警消年功俸，年輕的警消多數無感。圖為行政院周邊警察。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

內政部長葉俊榮昨天宣布將基層警消人員最高年功俸額從現行五百元，提升至五二五元，有資深員警嘲諷，「選舉要到了，才提高年功俸博取六萬基層警察的選票。」

年輕的基層警消多數無感，因為要到五二五級，至少要從警十五、廿年以上，幾乎到退休年齡。有人形容內政部此舉是「挖前輩肉餵你吃」，等到要退休時，薪俸及退休辦法不知道還要改幾次？

「民進黨政府搞分化、用盡心思的算計！」退警總會執行秘書陳志傑說，葉俊榮知道退休警消聯盟下周要前往立院抗議，利用「看得到、吃不到」政治話術，欺騙在職基層警消，加深在職與退休警消人員的對立。

不少警消認為，此時宣布加薪，似乎是針對退休警、消大遊行的「緩兵之計」；也有警消建議，目前警消人力不足，與其拿出這種讓多數人無感的加薪政策，不如把加薪的經費，拿來補足人力缺口，才是治本之道。

台中市警局李姓警員說，加薪固然很好，但前輩的退休金被大砍特砍之後，讓基層的警消人員加薪，讓人情何以堪，感覺加深「已退休與未退休警消」的對立。

「又在騙了」，王姓退休警察表示，基層要到五二五級起碼要廿年，難保不會又來一個年改，把錢統統砍光，就算是調到六百級也是一樣，最後還是領退休金的樓地板三萬兩千一百六十元。

資深員警指出，上次公務員加薪百分之三，但退撫基金的提撥額度又提高，加薪的額度都不及自己自掏腰包提撥的錢；唯有提高警察的本俸，才是真正對基層警察好。