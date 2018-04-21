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看得到、吃不到？ 年功俸提高 年輕警消無感

2018-04-21 00:29聯合報 記者李承穎陳宏睿劉星君林保光邵心杰／連線報導

內政部昨天宣布調整基層警消年功俸，年輕的警消多數無感。圖為行政院周邊警察。 記者...
內政部昨天宣布調整基層警消年功俸，年輕的警消多數無感。圖為行政院周邊警察。 記者林伯東／攝影
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內政部葉俊榮昨天宣布將基層警消人員最高年功俸額從現行五百元，提升至五二五元，有資深員警嘲諷，「選舉要到了，才提高年功俸博取六萬基層警察的選票。」

年輕的基層警消多數無感，因為要到五二五級，至少要從警十五、廿年以上，幾乎到退休年齡。有人形容內政部此舉是「挖前輩肉餵你吃」，等到要退休時，薪俸及退休辦法不知道還要改幾次？

「民進黨政府搞分化、用盡心思的算計！」退警總會執行秘書陳志傑說，葉俊榮知道退休警消聯盟下周要前往立院抗議，利用「看得到、吃不到」政治話術，欺騙在職基層警消，加深在職與退休警消人員的對立。

不少警消認為，此時宣布加薪，似乎是針對退休警、消大遊行的「緩兵之計」；也有警消建議，目前警消人力不足，與其拿出這種讓多數人無感的加薪政策，不如把加薪的經費，拿來補足人力缺口，才是治本之道。

台中市警局李姓警員說，加薪固然很好，但前輩的退休金被大砍特砍之後，讓基層的警消人員加薪，讓人情何以堪，感覺加深「已退休與未退休警消」的對立。

「又在騙了」，王姓退休警察表示，基層要到五二五級起碼要廿年，難保不會又來一個年改，把錢統統砍光，就算是調到六百級也是一樣，最後還是領退休金的樓地板三萬兩千一百六十元。

資深員警指出，上次公務員加薪百分之三，但退撫基金的提撥額度又提高，加薪的額度都不及自己自掏腰包提撥的錢；唯有提高警察的本俸，才是真正對基層警察好。

警察退休金內政部葉俊榮

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