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陳抗前夕 內政部宣布幫基層警消加薪

2018-04-21 00:25聯合報 記者周志豪／台北報導

內政部長葉俊榮昨宣布，提高基層警消人員最高年功俸額，估計全國約六萬五千名基層警消...
內政部長葉俊榮昨宣布，提高基層警消人員最高年功俸額，估計全國約六萬五千名基層警消人員受惠。 記者林俊良／攝影
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警消團體下周一將發起「警消不服從」活動，夜宿立院與總統官邸，抗議七月一日上路的退撫新制。趕在抗議前夕，內政部昨天宣布，將調高警正四階以下基層警消年功俸「加薪」。新制上路後，基層警消每月所得將可增加一千三百七十元，預估共有約五萬二千多名基層員警與約一萬二千多名基層消防員受惠，總計約六萬五千名基層警消人員受惠。

內政部長葉俊榮表示，為基層警消加薪的「警察人員人事條例」修正草案已提報行政院，待行政院會通過後，將由考試院會銜送立法院審議，希望盡快完成修法。

葉俊榮坦言，為基層警消加薪，有助緩解蔡政府推動年金改革對警消衝擊。他強調，總統蔡英文、副總統陳建仁與行政院長賴清德對這個案子都很支持。

內政部推動修改「警察人員人事條例」第廿二條警察人員俸表修正草案，要將警正四階以下基層警消人員最高年功俸俸額，從現行的五百，提升一級至五百廿五，盼改善基層警消生活。

葉俊榮表示，警正四階以下（警員、巡佐、偵查佐）基層警消人力占整體八成，但警正四階升警正三階（約警察巡官、消防分隊長）機會少，所以內政部才嘗試打破僵硬制度，讓多數沒機會升警正三階的基層警消，仍有機會領到一樣的五百廿五俸點本俸。

葉俊榮特別點出，這次修法增加的是基層警消的本俸，連帶的，當然也可以讓他們退休條件好一點；修法完成後，除警消外，海巡系統人員也都會適用。

「我壓力好大」，葉俊榮坦言，對強化警察同仁權益一事，他長期都有壓力，這次修法構想已經研議一段時間，希望修法後能從心裏表現出對警消努力的肯定與感謝，對的事情就應該去做，該做的事情希望能夠盡快。

葉俊榮也同意，警消工作性質特殊，升遷與人事結構也和國軍相似，人事制度不應跟一般公務人員一樣，「硬穿同樣的衣服」。但他也說，這次修法後，對警消執勤內容與權益還有很多可努力的地方，後續都會再持續滾動檢討、精進。

葉俊榮警察內政部消防員年金改革

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