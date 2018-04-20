出席民進黨春酒 陳菊允回高雄輔選

2018-04-20 20:47 中央社 高雄20日電



將接總統府祕書長的高雄市長陳菊（中）表示，政務官助選，天經地義，但不能在上班時間助選，不能使用行政資源，這個分際非常的清楚。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 將接任總統府祕書長的陳菊今天卸下高雄市長一職，她晚間出席民進黨高雄市黨部春酒，允諾未來會回高雄輔選；陳菊還與民進黨提名高雄市長參選人陳其邁及議員參選人同台造勢。

民進黨高市黨部今天晚間辦春酒，宴請黨籍公職人員及黨工，陳菊致詞感謝大家12年來的相挺，並說，她的家仍在高雄，未來上台北後仍會回高雄輔選，「後會有期」。

陳菊說，年底選舉，民進黨在高雄不僅市長要高票當選，議員也要拚過半，才不致影響新市長推動市政。她也期許陳其邁能「母雞帶小雞」讓議員席次拚過半。

陳菊隨後授旗給陳其邁，兩人並與黨籍議員參選同台造勢，同台高呼：「守護價值、力拚過半」。