陳俞融議員初選落敗提申訴 民進黨：黨中央會受理

2018-04-20 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前台中市長張溫鷹女兒陳俞融日前參加民進黨台中市議員初選落敗，因質疑深夜電訪正當性，向中央黨部提出申訴。對此民進黨發言人吳思瑤表示，任何參選人對民調結果有疑義，都可尋申訴管道處理，這是參選人的權益，其他區也有參選人提申訴，民進黨會在公開、公正的狀況下辦理民調結果審核。

吳思瑤說，民進黨的民調制度行之有年，制度都很完善，民調當下有任何決定，都是在各方派出的代表監督下進行，參選人對民調結果有疑義要申訴，黨中央都會受理。