同婚修法 總統盼推出多數人可接受方案

2018-04-20 19:06 中央社 墨巴本20日電



蔡英文總統。聯合報系記者周佑政／攝影 分享 facebook 同婚修法議題受關注，總統蔡英文今天表示，大法官釋憲內容就是政府後續推動方向，行政院已成立小組負責相關工作，過程中希望降低爭議性，盼最後推出大多數人可接受的方案。

正在非洲友邦史瓦濟蘭訪問的蔡總統，20日上午在下榻飯店和媒體茶敘時，做上述表示。

媒體詢問，中央選舉委員會日前通過反同婚的公投提案，而大法官釋憲出爐後，相關修法沒有明顯進展，總統立場如何？蔡總統表示，大法官釋憲的內容就是政府處理的立場；目前在行政院裡有一個小組，進行相關法律工作。

總統說，對於立法進程與實際立法的方式跟內容，都還在討論中，希望在過程中，「讓雙方意見能夠拉近」，希望可以在最和諧的情況下，取得最多數人可以接受的方案。

同婚釋憲案，大法官去年5月做出釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在公告後2年內，修改相關法律。

總統表示，社會裡有一些分歧的議題，處理分歧性的議題時，政府需要一些時間。 大法官已確定大方向，政府需要時間來處理，希望在處理的過程中，降低爭議性， 讓最後的方案是大多數人可以接受的方案。

蔡總統於17日到21日拜訪非洲友邦史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜。