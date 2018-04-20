台紐原民貿易合作考察團進軍紐西蘭市場

2018-04-20 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會所籌組之台紐原住民貿易合作考察團，本月15日至21日與時代力量立委高潞·以用出訪紐西蘭進行貿易推廣，成員包括台灣創業育成產銷拓展中心、瑪法琉工作室、杵音文化藝術團及莫那禮有限公司等4家原住民業者及原住民文創交流協會，拓銷產品涵括原住民特色農產品、文創產品、藝術家作品、樂舞展演、雕刻、傢俱等。

參訪期間，高潞·以用另前往紐西蘭懷唐伊(Waitangi)參加「2018年世界原住民族旅遊高峰會」，並獲毛利長老邀請與世界原住民旅遊聯盟主席Ben Sherman及高峰會主辦單位紐西蘭毛利旅遊發展機構主席Dale Stephens等共同擔任歡迎會主要貴賓。

會中，高潞以阿美族語回應毛利長老熱忱接待，表示未來將積極推動台灣原住民族與毛利民族經貿合作，並與與會人士洽談如何以部落旅遊帶動原住民農特產品及文創產品銷售，進而逐步推動台灣原住民出口貿易。

本次原住民貿易合作考察團訪問奧克蘭、漢米爾頓及威靈頓等紐西蘭主要城市，包括拜會Te Papa國家博物館爭取授權及代工生產機會，未來將以故事鏈結毛利人與我國原住民血統，包裝動人故事行銷紐西蘭市場。紐西蘭國家文化藝術理事會(Creative NZ)建議，「以台灣原住民各族群編織服裝的鮮艷顏色及設計圖騰，將該等元素結合現代設計，必可成為絕美服飾受到歡迎」。

團隊也參訪毛利第一大漁產品公司Moana Fishery，瞭解該公司如何整合部落漁獲出口經驗，並邀請該公司來台參加「台灣國際漁業展」，促成對台採購漁撈設備。另與紐西蘭前三大台灣食品進口商及毛利食品業者晤談推廣紅藜、有機咖啡、樹豆等我國原住民特色農產品代理經銷機會，引起該等企業重視並索取樣品試銷。