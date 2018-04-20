侯友宜拜會馬英九 兩人暢談一小時

2018-04-20 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



角逐年底新北市長的侯友宜，在獲提名後，除了低調拜會黨主席吳敦義及前黨主席連戰等人，昨天也前往拜會前總統馬英九。

馬辦發言人徐巧芯證實，侯友宜已在昨（19）日拜訪馬英九請益，會面時間約一小時，氣氛融洽非常愉快，馬英九也勉勵侯友宜努力為新北市民打拚，代表國民黨贏得年底選戰勝利。