吳茂昆案外案？監院調查請假過多 竟一年多沒結果

2018-04-20 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆上任後爭議不斷，包括被校內教授指控，他在東華大學校長任內，民國101年請假天數多達160日，占工作日數的61.5%。監察院已於106年2月受理，並派監委調查中。但是至今1年2個月，至今調查結果尚未出爐，遠超過監院規定監委調查案件所需時間。

依據監察院相關規定，對於陳情案件，由輪值的監委負責調查。一般案件調查時間為3個月，重大案件6個月，特殊重大案件1年，調查報告完成後將會公布。以本案而言，很難涉及「特殊」與「重大」，也不涉及國家機密，但至今監察院網站上，都仍沒有這份報告。

吳茂昆被賴內閣挑選為新任教育部長後，請假過多的爭議就又被爆出。當時他回應，這是舊案重提了，事情早由監察院調查結案，完全悖離事實。對此監察院方面表示，還在瞭解狀況中。

立委費鴻泰辦公室說，本案是接獲全國教師會轉來的陳情，將案件交監院調查。監察院於去年2月10日回文給自己，表示已經派委員調查中。由於時間已久，已不記得當初是否曉得負責調查的監委是哪一位。

至於教育部方面，先前曾於104年1月14日由督學率相關司處人員，到東華大學實地了解。統計顯示吳茂昆在101年國內出差共98日5小時、國外出差60日；102年國內出差68日2小時、國外出差64日；103年國內出差86日3小時、國外出差40日。