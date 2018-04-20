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柯建銘：柯P是民進黨大麻煩 情勢逼民進黨自己提名

2018-04-20 17:03聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨備戰年底縣市長選舉，仍不確定是否繼續禮讓柯文哲。民進黨立法院團總召柯建銘今天表示，是否禮讓柯文哲是民進黨的一個大麻煩，現在有基層反彈，越來越多人說要民進黨自己提名，情勢有逼民進黨自己提名的味道。

不過柯建銘也說，他不是選舉對策會委員，他很每個人一樣，都很擔心，只能尊重選對會。他私下有和柯文哲講過，要搞政治就不要亂講話得罪人，但柯文哲也有自己的看法，他曾和柯文哲說，「講話的時候要想到我說『要忍耐』，但過兩三天又開始大放厥詞。」他也說，柯文哲也曾公開說「柯建銘提醒我不要亂講話」，柯文哲就是這種個性。

柯文哲民進黨柯建銘

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