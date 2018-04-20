時力再提3人角逐議員 導演柯一正參與推薦

2018-04-20 16:49 中央社 台北20日電



名導柯一正。聯合報系記者王昭月／攝影 分享 facebook 時代力量今天公布2018縣市議員選舉新增提名3位參選人，包括嘉義市第一選區議員參選人張志翔，由導演柯一正參與推薦。

時代力量秘書長陳惠敏說，目前累計已完成38位縣市議員參選人提名。

新增提名3位縣市議員參選人，分別是苗栗縣第五選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）曾玟學，嘉義市第一選區（東區）張志翔，屏東縣第一選區（屏東市）蕭禾秦。

另外，今天下午在中央黨部召開的記者會上，時代力量也公布，提名陳亞麟參選屏東縣枋寮鄉長。陳亞麟說，他成為時代力量提名的第一位行政首長參選人。

關於3位議員參選人的經歷背景，參與推薦的時代力量苗栗辦公室主委邱顯智說，曾玟學現任時代力量苗栗辦公室頭份區主任，曾任台灣智庫副研究員和時代力量立委徐永明國會辦公室法案助理等職，感謝曾玟學願意投入艱困選區打拚。

本身是時代力量嘉義辦公室主委的柯一正表示，他是嘉義人，所以自告奮勇幫忙找人才，張志翔還沒退伍就領到時代力量黨員證，很高興年輕人參選議員。

陳惠敏指出，蕭禾秦是系統軟體工程師，這幾年關注工業廢棄物等議題，對家鄉發展有很深期待。時代力量鼓勵年輕人返鄉改變台灣，而不是只改變台北而已。