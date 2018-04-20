張震被列中國籍 徐國勇：國人會堅持台主體性

2018-04-20 16:46 中央社 台北20日電



政院發言人徐國勇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣演員張震入列法國坎城影展競賽片評審團名單，但被列為中國籍；行政院發言人徐國勇今天表示，台灣是主權獨立國家，卻遭受打壓，他相信國人還是有信心，會堅持台灣的主體性。

徐國勇今天出席行政院長賴清德與新創夥伴互動交流座談，受訪時做上述表示。

第71屆法國坎城影展將於5月8日到19日舉行，主辦單位於18日公布競賽片評審團名單，台灣演員張震入列，但國籍被列為中國（chinois/chinese）。

2015年，台灣導演侯孝賢作品「聶隱娘」入圍坎城影展競賽片，當時影展手冊把侯孝賢的國籍註明為中國，駐法代表處要求更正後，官方網站的資料才改為「台灣」。

對於張震的國籍被列為中國，徐國勇指出，台灣是主權獨立國家，卻受到很多壓力與打壓，包括周子瑜等台灣藝人；他相信國人對台灣還是相當有信心，會堅持台灣的主體性。

徐國勇說，台灣是創意十足、非常自由的國家，因為保障言論自由，才能真正發揮創意。

對於最近共軍軍演一事，徐國勇認為，這些動作無助於台海和平，對兩岸關係也沒有幫助，其實沒有必要；國軍對於這些動態和軍演等，都有相關的因應對策與監測，因此國軍會很堅定地保衛台灣的安全。