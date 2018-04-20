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「挖前輩肉餵你」警消加薪 基層不領情為退休學長叫屈

2018-04-20 16:20聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

內政部長葉俊榮將推動修正「警察人員人事條例」，讓基層警消的年功俸提升一級，每名警消每月收入可增加1370元，消息一出，基層反應不一，有警員正面看待，認為「加薪是好事」，不過也有人替已退休的前輩叫屈，認為之前年金改革，把警消退休年紀往後延，而且領到的退休金還少了兩成，根本就是讓挖退休警消的血肉，餵給現在仍在職的警消吃，「加深了已退休跟未退休警消人員」的對立。

「好像是挖前輩的肉餵你吃！」台中市警局李姓警員表示，加薪固然很好，但只要想到之前民進黨政府上台之後，推動的年金改革政策後，基層都被推到陳抗的第一線，面對這些已經退休的前輩，爭取自己權益時，心情難免會感到複雜，現在前輩的退休金被大砍特砍之後，又讓基層的警消人員加薪，真的是讓人情何以堪，感覺加深了「已退休與未退休警消」的對立，心情十分矛盾。

「民進黨政府搞分化！」退警總會執行秘書陳志傑說，內政部長葉俊榮真的是攻於心計，明知道退休警消聯盟在23日、24日兩天要集結，前往立法院抗議，現在葉馬上在抗議之前，搞分化的手段，讓退休警消沒有辦法跟在職的警消來個「裡應外合」，讓基層警員的心態動搖，政治操作的痕跡實在太明顯了，無法令人接受。

台中市警局。圖／報系資料照
台中市警局。圖／報系資料照
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民進黨退休金年金改革

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