出任蘇貞昌總部主委？陳菊：政務官助選，天經地義

2018-04-20 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



要競選新北市長的行政院前院長蘇貞昌有意邀將接總統府祕書長的高雄市長陳菊出任競選總部主任委員，陳菊今天與代理市長許立明完成交接之後被問到此事時表示，政務官所有的助選沒有逾越法令，所有政務官助選天經地義。