照顧勞權 綠委籲政院速通過勞動事件法草案

2018-04-20 15:46 中央社 台北20日電



立委鍾孔炤。聯合報系資料照 分享 facebook 民進黨立委鍾孔炤今天針對勞動事件法草案表示，勞動事件法草案對台灣勞工訴訟是重大變革，呼籲行政院及司法院儘速會銜將草案送入立法院，也呼籲立法院儘速審議。

司法院在今年1月22日舉行記者會公布「勞動事件法」草案初稿；草案包括各級法院要設置勞動法庭或專股、降低勞工在訴訟中的裁判費、設立法官調解委員會等重點，以確保勞工權益。司法院也已於3月底將草案送至行政院。

民進黨立委鍾孔炤、李昆澤、劉建國、周春米及Kolas Yotaka等人，今天在立法院舉辦「勞動訴訟，迅速、專業、可負擔」記者會。

鍾孔炤表示，勞動事件法草案對台灣勞工訴訟是重大變革，為提供勞工迅速、專業和可負擔的司法救濟，呼籲行政院及司法院儘速會銜將勞動事件法草案送入立法院，也呼籲立法院儘速審議，藉由建立迅速、專業、勞工易於使用的勞動訴訟程序，使台灣勞動事件的司法解決機制邁入新的里程碑。

鍾孔炤說，他與李昆澤等人也有共同提出草案版本，與司法院的版本有勞工敗訴酌減原暫免徵收的裁判費、納入勞工保護團體的角色等不同點。

Kolas Yotaka表示，經濟、教育程度弱勢的勞工常發生一但遇到勞資糾紛，老闆就不給錢的情況，若勞工不幸敗訴，還要負擔裁判費，她不知道看過多少弱勢勞工留下無助的眼淚。

Kolas Yotaka表示，她主張未來勞工或工會在敗訴後，不僅要暫免徵收裁判費，而且還要酌量減免裁判費，制度應該要保護相對弱勢的勞工。

另外，對於司法院草案僅納入工會輔助勞工訴訟，鍾孔炤表示，台灣工會的組織力低，且不是每家企業都有工會，而勞工保護團體如同工會，也是法人並以提升勞工地位及改善勞工生活為目的，應納入輔助勞工訴訟。