親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆接任教長
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

日本重大金融要犯在台落網 掏空2億爽住豪宅

放水vs.自保…前中職球員發文 還原十年前的假球風暴

影／又被問台灣價值柯P喊煩 卻獲綠家長會長力挺

2018-04-20 14:41聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

台北市長柯文哲上午出席「行動社子島」行動學習發表會，他最近勤跑教育行程獲得成效，民進黨籍的台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州發文力挺柯P，還說要抵制不挺柯文哲的民進黨議員參選人，話說的直白，柯文哲卻很低調表示，有時候抹黑抹紅太過頭，還是會引起反彈，不過，民進黨立委姚文智號召黨內議員準備在22號舉行遊行，柯文哲也很淡定回應，每天問不一樣的題目答案都一樣，就是每天把自己該做的事情做好就好。

台北市長柯文哲上午出席「行動社子島」行動學習發表會。記者王彥鈞／攝影
台北市長柯文哲上午出席「行動社子島」行動學習發表會。記者王彥鈞／攝影
分享

柯文哲民進黨柯P

相關新聞

是否替參選人站台？張善政：看人吧！要正直

2018-04-20 13:34

綠營擺出總統級規格 侯友宜：歡迎更多重量級人物

2018-04-20 14:53

廢松機、要巨蛋 姚文智周日「機蛋大遊行」

2018-04-20 13:47

民進黨嘉義縣長初選分裂 資深黨員開第1槍

2018-04-20 12:09

塵爆傷者轉換跑道開火鍋店 侯友宜來嘗鮮

2018-04-20 11:28

確定了！民進黨徵召林慧如參選斗六市長

2018-04-20 11:14

禮讓柯P 綠總召：民進黨示弱影響市議員選情

2018-04-20 09:37

退出政壇人人會喊 只有蔡啟芳做到了 至於姚文智…

2018-04-20 08:00

大咖對大咖 侯友宜也找朱立倫拚戰？

2018-04-20 00:16

新聞眼／不違行政中立 就沒問題了嗎？

2018-04-20 00:12

蘇貞昌邀拚選舉 陳菊：新北重中之重

2018-04-20 00:08

府秘書長任地方競選主委 前所未見

2018-04-20 00:07

不服民進黨初選 彰化2將擬脫黨參選

2018-04-19 23:57

陳菊掌蘇競選總部主委 難道沒違行政中立？

2018-04-19 23:50

南市議員高齡化 民進黨團：年紀不是絕對

2018-04-19 23:35

陳菊任蘇總部主委違法？徐國勇：行政中立法只針對文官

2018-04-19 21:38

再爆鎖喉國大洪奇昌 侯友宜：時代下奉命行事

2018-04-19 20:13

民調挺柯P連任 扁舉藍綠案例直言：看好度不等於支持度

2018-04-19 20:09

韓國瑜主張「南南合作」 先助原住民種中草藥銷大陸

2018-04-19 19:43

大陸軍演兩岸緊張 丁守中：更應辦雙城論壇

2018-04-19 19:22

段宜康批侯友宜過去不堪 葉元之反問:警察有抗命自由？

2018-04-19 19:14

松山機場功能多 呂秀蓮力主不可廢

2018-04-19 17:30

影／賭上政治生命 姚文智：若選第3名便退出政壇

2018-04-19 17:25

平溪天燈是誰的政績？蘇貞昌：看看平溪鄉親對誰有感

2018-04-19 16:37

呂秀蓮：像徵召蘇貞昌這樣請我 定選第一

2018-04-19 16:36

選成第三名要退出政壇？姚文智：民進黨團結不可能第三

2018-04-19 16:35

侯友宜酸黑名單的人都出來選總統 蘇貞昌：他怎這樣？

2018-04-19 16:17

丁丁硬起來？丁守中明天玩滾輪秀肌肉

2018-04-19 16:05

陳菊若點頭接蘇貞昌競選職 羅智強：我就告她

2018-04-19 16:00

綠北市長選舉有「新三不」？學者：學葉名琛戰略？

2018-04-19 15:54

陳菊擔任競選總部主委？蘇貞昌：拜託大家幫忙

2018-04-19 15:44

擔任侯友宜競選重要幹部？朱立倫：把市長做好最重要

2018-04-19 15:05

冷眼集／黨政不分！電火球勿陷花媽於不義

2018-04-19 13:59

蘇貞昌找競選總部主委 陳菊：擔任什麼職務還在協調

2018-04-19 13:58

陳明文：蘇貞昌盼陳菊任競選總部主委

2018-04-19 13:57

看未來新北市長 李婉鈺：英文能溝通嗎？

2018-04-19 13:46

台灣價值「清廉勤政愛鄉土」 柯P：我應該及格了吧

2018-04-19 12:46

「幫」姚文智退出政治？ 柯P笑：發言人一再交代不評論

2018-04-19 12:44

民調：42%台北市民認為民進黨應推市長人選

2018-04-19 12:33
看更多

熱門文章

退出政壇人人會喊 只有蔡啟芳做到了 至於姚文智…

2018-04-20 08:00

獨／吳茂昆昔校長任內一年六成上班日請假 監院調查

2018-04-20 11:05

影／軍人年改爆衝突 藍委占主席台遭立法院長蘇嘉全推落

2018-04-20 12:38

段宜康批侯友宜過去不堪 葉元之反問:警察有抗命自由？

2018-04-19 19:14

陳菊掌蘇競選總部主委 難道沒違行政中立？

2018-04-19 23:50

侯友宜酸黑名單的人都出來選總統 蘇貞昌：他怎這樣？

2018-04-19 16:17

王金平：新說詞若雙方同意 兩岸問題能解

2018-04-19 22:54

影／口音一點也不台 共軍閩南腔短片秀轟-6K繞島巡航

2018-04-20 10:49

婚姻平權 孫大千：蔡英文打假球三步驟

2018-04-20 08:09

台灣超導前董事長陳輝堂聲明 吳茂昆被擅列為董事

2018-04-19 19:42

陳菊若點頭接蘇貞昌競選職 羅智強：我就告她

2018-04-19 16:00

共軍「繞島巡航」 美：反對片面改變現狀

2018-04-20 03:25

藍委竟穿姚文智競選T 「好看才穿 出立院已送民眾」

2018-04-20 13:06

陳菊任蘇總部主委違法？徐國勇：行政中立法只針對文官

2018-04-19 21:38

募兵制後技術團替代役恐斷炊 蔡總統：把待遇調整一下

2018-04-20 03:29

吳茂昆：管中閔案 很快可解決

2018-04-19 23:50

陳輝堂發聲明為吳茂昆解釋 羅智強：豬隊友

2018-04-20 09:20

晚安曲換人唱…誰的好歌喉 讓服務30年的費玉清「退伍」

2018-04-20 11:00

軍改案立院付委不同調 朝野立委爆激烈衝突

2018-04-20 10:32

中國軍機頻繞台 律師：該擔心的是他降落怎麼辦

2018-04-20 10:45

處理「骨感妹」案不當 國安局承諾改善

2018-04-19 20:31

核二跳電爭議未平 核三2機組今又出狀況

2018-04-19 21:05

史瓦濟蘭擬正名 國王：把國名還給人民的時間到了

2018-04-20 03:23

【重磅快評】一再淡描軍演 難道要老共弄到地動山搖？

2018-04-20 11:58

軍人年改藍綠爆激烈衝突 交付國防外交委員會審查

2018-04-20 10:52

影／共機繞台 我飛官嗆：不讓別人在上面耀武揚威

2018-04-20 11:09

新聞眼／不違行政中立 就沒問題了嗎？

2018-04-20 00:12

府秘書長任地方競選主委 前所未見

2018-04-20 00:07

選成第三名要退出政壇？姚文智：民進黨團結不可能第三

2018-04-19 16:35

政治偏鋒不出界 陳冲：用負數票踩煞車

2018-04-19 22:47

再爆鎖喉國大洪奇昌 侯友宜：時代下奉命行事

2018-04-19 20:13

民進黨嘉義縣長初選分裂 資深黨員開第1槍

2018-04-20 12:09

羅智強：中華歷史 我不遺忘----仁安羌大捷

2018-04-19 21:43

中共解放軍多機種 連續兩天繞台飛行

2018-04-19 18:25

影／貪得無厭說挨批 段宜康：藍扭曲原意 才該道歉

2018-04-20 09:47

內政部宣布為6.5萬警消加薪 月所得增1370元

2018-04-20 14:25

藍諷：民進黨不倒 蛇籠拒馬生意會大好

2018-04-20 06:59

禮讓柯P 綠總召：民進黨示弱影響市議員選情

2018-04-20 09:37

抗拒公務員職務列等調整？考試院澄清：絕非事實

2018-04-19 17:09

塵爆傷者轉換跑道開火鍋店 侯友宜來嘗鮮

2018-04-20 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top