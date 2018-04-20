內政部宣布為6.5萬警消加薪 月所得增1370元

2018-04-20 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



警消團體下周一將再走上街頭抗議7月1日上路的退撫新制「不仁不義、違背誠信、溯及既往」，趕在「警消不服從」活動發動前夕，內政部今天宣布，將調整基層警消年功俸，預計讓基層警消月所得增加1370元，粗估全國有6萬5000名基層警消受惠。 內政部今天宣布，將調整基層警消年功俸，預計讓基層警消月所得增加1370元，粗估全國有6萬5000名基層警消受惠。聯合報系資料照 分享 facebook

內政部長葉俊榮表示，「警察人員人事條例」修正草案已提行政院由考試院會銜，再送立法院，希望盡快獲通過支持。葉強調，總統蔡英文、副總統陳建仁與行政院長賴清德對這個案子都很支持。

葉俊榮坦言，這次修法重點在於受惠的是居多數的基層警消，增加的也是本俸，連帶可以讓退休條件好一點，緩解年金改革對警消的衝擊。

內政部推動修改「警察人員人事條例」第22條警察人願俸表，要將把警正四階以下基層警消人員最高年功俸從現行的500，提升1級至525，改善基層警消生活。調整後基層警消月所得可增1370元，預估5萬2基層員警與1萬2000基層消防員受惠。

葉俊榮解釋，警消基層人力占整體警消人力八成，但警正四階（警員、巡佐、偵查佐）升警正三階（約警察巡官、消防分隊長）機會少，所以內政部才會嘗試把過去僵硬制度打破，讓多數人雖沒有機會升到警正三階，仍有機會到一樣的525俸點本俸。

葉俊榮表示，修法完成後，除警消外，海巡系統人員也都會適用。

葉俊榮坦言，對強化警察同仁權益，他長期都有壓力，「我壓力好大」，這次修法構想已經研議一段時間，希望修法後能從心裏表現出對警消努力的肯定與感謝，對的事情就應該去做，該做的事情希望能夠盡快。

葉俊榮也同意，警消工作性質特殊，升遷與人事結構也和國軍相似，人是制度不應該跟一般公務人員硬穿同樣的衣服。但葉也說，這次修法後，對警消執勤內容與權益還有很多可努力的地方，後續都會再持續滾動的檢討、努力、精進。