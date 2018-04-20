WHA邀請函至今沒下文 衛福部：做最大努力及準備

2018-04-20 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



只剩下1個月世界衛生大會（WHA）即將於日內瓦展開，WHA去年首度拒絕邀請台灣，結束台灣連續8年以觀察員參與WHA，衛生福利部表示，截至目前為主，台灣仍舊沒有收到邀請函，並表示今年的收到邀請函的機率微乎其微，但是衛生福利部仍在等候佳音，做好最萬全的準備。