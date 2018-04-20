頻查台漁船 外交部見印尼代表：盼建立海域執法對話機制

2018-04-20 12:26 中央社 台北20日電



外交部今天表示，今年至今已有7艘台灣漁船遭印尼政府登檢或扣押，外交部已召見印尼駐台代表羅伯特（Robert JamesBintaryo）嚴正抗議，並盼與印尼建立建立海域執法對話相關合作機制。

屏東東港籍漁船「大鮪13號」才剛獲釋，又再度傳出被印尼政府攔檢。記者蔣繼平／翻攝 分享 facebook

外交部發言人李憲章表示，今年至今，已有7艘台灣籍漁船遭印尼政府登船檢查或是扣押。駐印尼代表處已多次向印尼當局表示嚴正關切，要求印尼當局執法有據，不能任意登船、扣船。

屏東東港籍漁船「大鮪13號」日前在麻六甲海峽遭印尼當局登檢並扣留，之後查無不法，才獲釋離開。對此，李憲章說，亞東太平洋司司長陳文儀18日召見羅伯特，表達政府「嚴正抗議」，也盼台灣與印尼建立海域執法對話等相關合作機制。

此外，知情官員指出，近來印尼已先後查獲兩艘台灣籍船隻均運載超過1公噸毒品。截至今年3月，在印尼繫獄的台灣人計有108人；其中，104人與毒品有關，12人遭判死刑。

知情官員說，據印尼掌握情資顯示，似仍有台灣船隻計畫伺機載運毒品入境印尼，印尼政府對此高度重視，因此加強海域巡邏強度，以期杜絕毒品於海上。

李憲章表示，印尼相關執法行動並非針對台灣籍船隻；基於防範偷渡、走私等國境安全考量，印尼公務船隻也對鄰近的馬來西亞、泰國等國船隻與其他可疑船舶實施登檢查扣，印尼採取全面性、無歧視性的執法行為。

他進一步表示，打擊包括販運毒品在內的跨國罪行是政府跨部會與涉外工作的重點，也是國際社會的高度共識，需各國攜手合作。「我國會繼續與各國及相關國際組織共同合作打擊跨國罪行」，外交部也再次呼籲民眾出國商旅，務必遵守當地法規，切勿從事違法行為。

近來發生多起台灣漁船遭到印尼當局登檢並扣押的情況。其中，「大鮪13號」15日上午在麻六甲海峽遭印尼當局登檢，隨後被帶到印尼望加麗島扣留，經檢查後，查無不法，16日晚間才獲釋離開。

「大鮪13號」在獲釋後前往新加坡補給油料，並且與友船「大鮪1號」會合，準備返台。之後再度遭印尼海警攔截登檢後，才又放行。