家長抵制反柯綠議員 柯P：抹紅抹黑太過頭引反彈

2018-04-20 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



具有民進黨黨籍的台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州站出來力挺台北市長柯文哲，「柯P為了教育，沒讓我們失望過」，揚言哪位民進黨議員反柯，就號召家長不投他。對此柯文哲今天說，「有時候抹黑、抹紅太過頭，還是會引起反彈。」

謝俊州昨晚在臉書上表示，他支持柯文哲連任，年底選戰，哪個民進黨議員參選人嫌自己票太多，就繼續照三餐罵柯P，要去參加422遊行是你的自由，但他會謹記在心，號召旗下的所有家長會長，用選票抵制。

柯文哲上午出席富安國小的行動教學活動，被問到這是不是家長對議員的反撲，柯連說還好啦、要怎麼講、不是對議員，顯然很難回答，希望大家問攸關教育政策的題目。

家長團體聯盟說柯文哲這段日子對教育有很大的貢獻，對此，柯文哲說，哪有很大貢獻，只是做該的做。如透過學校的智慧化，是實現網路人權很重要的工作，因此就列為重大工作硬推。

至於教育上有信心可以得到家長的支持？柯說，其實不管教育或每一方面，就聽大家意見，該做就推出去。

媒體問議員反對、家長支持，哪一個比較重要一點？柯說，解決市民的生活所需，就是第一要務嗎。

此外，柯文哲與議員定期會舉辦便當會，但民進黨參與的人數變少，媒體問，今天中午便當會好像只有王威中、高嘉瑜參加，柯文哲僅說，今天中午是他們喔？好。

至於報名人數多嗎？柯說，陸陸續續會有人來，每個議員還是有選民的付託，所以議員對他們來講，是了解民意很重要的媒介，所以有時候議員會建議哪個地區要做什麼事，聽有道理就會去把它處理掉。